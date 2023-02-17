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Китай ввел санкции против американских Lockheed Martin и Raytheon за продажу оружия Тайваню

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Китай запретил Lockheed Martin и Raytheon Technologies инвестировать в КНР
Китай запретил Lockheed Martin и Raytheon Technologies инвестировать в КНР
Фото: depositphotos.com

Министерство коммерции Китая 16 февраля объявило о санкциях в отношении американских оборонных компаний Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Об этом говорится на сайте министерства.

В ведомстве сообщили, что включают обе компании в список "ненадежных" из-за их поставок оружия Тайваню. Внесение в этот перечень предусматривает:

  • запрет компаниям заниматься связанной с Китаем импортно-экспортной деятельностью;
  • запрет компаниям осуществлять новые инвестиции в Китае;
  • запрет на въезд в КНР высшему руководству компаний;
  • отказ и отзыв разрешений на работу, пребывание и статус проживания высшего управленческого персонала компаний в Китае;
  • штраф в размере двукратной суммы контрактов на продажу оружия Тайваню.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 16 февраля назвала эти санкции "символическими и ненужными", цитирует ее пресс-служба Белого дома.

Контекст:

Как пишет Reuters, в феврале прошлого года Китай наложил санкции на Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation за продажу оружия на $100 млн Тайваню.

Кроме того, как минимум дважды Китай объявлял о санкциях против этих компаний в 2019-м и 2020 годах, хотя Пекин не объяснил, что влекут за собой эти санкции и как они применялись.

США не продают оружие Китаю. Однако в соответствии с законом об отношениях с Тайванем 1979 года Соединенные Штаты обязаны предоставить Тайваню средства для самозащиты.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, оружие, инвестиции, санкции, импорт, Пекин, штраф, оборона, Тайвань, КНР, продажа, Карин Жан-Пьер, компании
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