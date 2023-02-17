Китай ввел санкции против американских Lockheed Martin и Raytheon за продажу оружия Тайваню

В ведомстве сообщили, что включают обе компании в список "ненадежных" из-за их поставок оружия Тайваню. Внесение в этот перечень предусматривает:

запрет компаниям заниматься связанной с Китаем импортно-экспортной деятельностью;

запрет компаниям осуществлять новые инвестиции в Китае;

запрет на въезд в КНР высшему руководству компаний;

отказ и отзыв разрешений на работу, пребывание и статус проживания высшего управленческого персонала компаний в Китае;

штраф в размере двукратной суммы контрактов на продажу оружия Тайваню.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 16 февраля назвала эти санкции "символическими и ненужными", цитирует ее пресс-служба Белого дома.