Китай ввел санкции против американских Lockheed Martin и Raytheon за продажу оружия Тайваню

В ведомстве сообщили, что включают обе компании в список "ненадежных" из-за их поставок оружия Тайваню. Внесение в этот перечень предусматривает:
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 16 февраля назвала эти санкции "символическими и ненужными", цитирует ее пресс-служба Белого дома.
Как пишет Reuters, в феврале прошлого года Китай наложил санкции на Lockheed Martin Corporation и Raytheon Technologies Corporation за продажу оружия на $100 млн Тайваню.
Кроме того, как минимум дважды Китай объявлял о санкциях против этих компаний в 2019-м и 2020 годах, хотя Пекин не объяснил, что влекут за собой эти санкции и как они применялись.
США не продают оружие Китаю. Однако в соответствии с законом об отношениях с Тайванем 1979 года Соединенные Штаты обязаны предоставить Тайваню средства для самозащиты.