Вице-президент США Харрис: Время не на стороне Путина

Харрис: Несомненно, украинцы продолжат проходить через испытания, как и весь этот год Фото: EPA

Харрис подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все трансатлантическое сообщество.

"Если [президент РФ Владимир] Путин думает, что может нас переждать, то он сильно ошибся. Время не на его стороне. Несомненно, украинцы продолжат проходить через испытания, как и весь этот год, трансатлантическое сообщество также будет проходить через испытания. Я уверена, что Украина выстоит. США и Европа выстоят в этом", – сказала она.

Вице-президент заявила, что война РФ против Украины имеет глобальные последствия и один народ не находится в безопасности, когда одна страна нарушает суверенитет и территориальную целостность другой страны, а преступления против человечности являются безнаказанными.