Вице-президент США Харрис: Время не на стороне Путина

Харрис подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все трансатлантическое сообщество.
"Если [президент РФ Владимир] Путин думает, что может нас переждать, то он сильно ошибся. Время не на его стороне. Несомненно, украинцы продолжат проходить через испытания, как и весь этот год, трансатлантическое сообщество также будет проходить через испытания. Я уверена, что Украина выстоит. США и Европа выстоят в этом", – сказала она.
Вице-президент заявила, что война РФ против Украины имеет глобальные последствия и один народ не находится в безопасности, когда одна страна нарушает суверенитет и территориальную целостность другой страны, а преступления против человечности являются безнаказанными.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.