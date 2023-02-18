Днем 18 февраля оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибший и раненые – ОВА

По его словам, в течение дня под огнем оккупантов находятся Купянский и Чугуевский районы.

В Ковшаровке около 14.00 были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице – 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они госпитализированы. Также было повреждено здание одного из учебных заведений.

После 14.00 россияне обстреляли Волчанск. Вследствие попадания снаряда в частный дом погиб мужчина.

В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля мирных жителей.

В Двуречной значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи.