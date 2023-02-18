Днем 18 февраля оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибший и раненые – ОВА

По его словам, в течение дня под огнем оккупантов находятся Купянский и Чугуевский районы.
В Ковшаровке около 14.00 были ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице – 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они госпитализированы. Также было повреждено здание одного из учебных заведений.
После 14.00 россияне обстреляли Волчанск. Вследствие попадания снаряда в частный дом погиб мужчина.
В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля мирных жителей.
В Двуречной значительные повреждения получило здание скорой медицинской помощи.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.