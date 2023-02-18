В Харьковской области под обстрелами оккупантов погиб мирный житель, еще один ранен. Повреждена районная больница – ОВА

В Купянске после обстрела горели частные дома – Синегубов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его данным, в городе Волчанск оккупанты также нанесли авиаудар. В Купянске под огонь попали дома в частном секторе. Повреждено жилье, произошло несколько пожаров.

"В результате обстрелов Двуречной Купянского района задело частный дом, произошел пожар. К сожалению, погиб 68-летний гражданский мужчина. В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили", – написал Синегубов.

Еще один человек ранен в селе Первомайское Харьковского района, он получил медицинскую помощь на месте, добавил глава ОВА.