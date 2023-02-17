В Харьковской области эксгумировали тело мужчины, которого расстреляли военные РФ – прокуратура

Правоохранители эксгумировали тело 56-летнего местного жителя.

"По предварительным данным, в мае прошлого года мужчина был расстрелян российскими военнослужащими во время оккупации населенного пункта. При осмотре тела обнаружены следы насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Тело погибшего направят на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).