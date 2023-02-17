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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области эксгумировали тело мужчины, которого расстреляли военные РФ – прокуратура

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Тело погибшего направят на экспертизу
Тело погибшего направят на экспертизу
Фото: khar.gp.gov.ua

Прокуратура и следователи эксгумировали тело мужчины, расстрелянного российскими военными во время оккупации Циркунов Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 17 февраля.

Правоохранители эксгумировали тело 56-летнего местного жителя.

"По предварительным данным, в мае прошлого года мужчина был расстрелян российскими военнослужащими во время оккупации населенного пункта. При осмотре тела обнаружены следы насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Тело погибшего направят на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, Харьковская область, война России против Украины, эксгумация
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