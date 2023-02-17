В Харьковской области эксгумировали тело мужчины, которого расстреляли военные РФ – прокуратура

Правоохранители эксгумировали тело 56-летнего местного жителя.
"По предварительным данным, в мае прошлого года мужчина был расстрелян российскими военнослужащими во время оккупации населенного пункта. При осмотре тела обнаружены следы насильственной смерти", – говорится в сообщении.
Тело погибшего направят на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.