Россияне обстреляли Двуречную Харьковской области, погиб мужчина – полиция

"Около 10.20 военнослужащие Российской Федерации произвели обстрел гражданских объектов в поселке городского типа Двуречная Купянского района. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва были полностью разрушены крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Полицейские под обстрелами эвакуировали тело погибшего.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.