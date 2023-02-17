Россияне обстреляли Двуречную Харьковской области, погиб мужчина – полиция

Один из российских снарядов попал в жилой дом Фото: Поліція Харківської області / Facebook

"Около 10.20 военнослужащие Российской Федерации произвели обстрел гражданских объектов в поселке городского типа Двуречная Купянского района. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва были полностью разрушены крыша и стена дома. 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Полицейские под обстрелами эвакуировали тело погибшего.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).