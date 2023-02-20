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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина пока не фиксирует, что Китай предоставляет оружие России – Зеленский

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Зеленский надеется на прагматичную позицию Пекина
Зеленский надеется на прагматичную позицию Пекина
Фото: ЕРА

Украина пока не фиксирует предоставление Китаем России вооружений. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Corriere della Sera, которое вышло 19 февраля.

Зеленский назвал сложным вопрос возможности поставок Китаем вооружения России. По словам президента, Украина обращалась к Китаю публично и непублично с призывом не предоставлять России оружие.

Он надеется на прагматичную позицию Пекина в этом вопросе, "иначе мы рискуем третьей мировой войной" и в Китае это "прекрасно понимают". 

Отвечая на вопрос, зафиксировано ли поступление китайского оружия России, Зеленский сказал: "Мы пока не видим этого". 

Контекст:

По данным CNN, в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Китай, вооружение, Пекин, помощь, Владимир Зеленский
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