Украина пока не фиксирует, что Китай предоставляет оружие России – Зеленский

Зеленский назвал сложным вопрос возможности поставок Китаем вооружения России. По словам президента, Украина обращалась к Китаю публично и непублично с призывом не предоставлять России оружие.
Он надеется на прагматичную позицию Пекина в этом вопросе, "иначе мы рискуем третьей мировой войной" и в Китае это "прекрасно понимают".
Отвечая на вопрос, зафиксировано ли поступление китайского оружия России, Зеленский сказал: "Мы пока не видим этого".
По данным CNN, в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.