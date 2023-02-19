Кулеба – китайскому дипломату: Все инициативы по восстановлению мира в Украине должны основываться на принципе территориальной целостности

"Я ценю возможность обменяться мнениями с государственным советником Ван И. Мы согласны с тем, что основополагающий принцип Устава ООН о территориальной целостности является священным для обоих наших государств. Я еще раз повторил, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на этом", – заявил он.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на Ван И.

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис также предостерегла Китай от оказания помощи России.