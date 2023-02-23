Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо

"Я знаю только общие вещи, дипломаты наших стран встречались. Документ я не видел. Потому сейчас очень рано "ставить диагноз" этому документу. Но в целом то, что Китай начал говорить об Украине и пошли какие-то сигналы, – это очень неплохо", – отметил Зеленский.

По его словам, для Украины важно, чтобы все государства были на ее стороне и на стороне справедливости.

"То, что Китай об этом уже говорит, – это уже какие-то первые шаги. Это очень неплохо. Но будем делать выводы после того, как увидим конкретику, что они предлагают ", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем.

"Мы на уровне дипломатов сигнал этот Китаю передали. Чем больше стран мира будет привлечено к "формуле мира", чем больше стран будут думать о том, как закончить войну в Украине с уважением к нашему суверенитету, со справедливым миром, тем быстрее это будет", – сказал Зеленский.

В ходе встречи 18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР.