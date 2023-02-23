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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо

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Зеленский о плане Китая: Это уже какие-то первые шаги
Зеленский о плане Китая: Это уже какие-то первые шаги
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирный план для Украины, который предлагает Китай. Об этом он сказал на совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве 23 февраля, видео которой опубликовал Офис президента Украины в Facebook.

"Я знаю только общие вещи, дипломаты наших стран встречались. Документ я не видел. Потому сейчас очень рано "ставить диагноз" этому документу. Но в целом то, что Китай начал говорить об Украине и пошли какие-то сигналы, – это очень неплохо", – отметил Зеленский.

По его словам, для Украины важно, чтобы все государства были на ее стороне и на стороне справедливости.

"То, что Китай об этом уже говорит, – это уже какие-то первые шаги. Это очень неплохо. Но будем делать выводы после того, как увидим конкретику, что они предлагают ", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем.

"Мы на уровне дипломатов сигнал этот Китаю передали. Чем больше стран мира будет привлечено к "формуле мира", чем больше стран будут думать о том, как закончить войну в Украине с уважением к нашему суверенитету, со справедливым миром, тем быстрее это будет", – сказал Зеленский.

В ходе встречи 18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Теги: Украина, Китай, Владимир Зеленский, война России против Украины
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