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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины опроверг заявления МИД Китая о якобы контрабанде оружия. Китайскую сторону призвали "не быть инструментом в руках роспропаганды"

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Николенко опроверг заявления китайской стороны о якобы контрабанде поставленного в Украину западного оружия
Николенко опроверг заявления китайской стороны о якобы контрабанде поставленного в Украину западного оружия
Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

Утверждение МИД Китая о том, что вооружение, поставляемое США в Украину, якобы становится предметом контрабанды, не соответствует действительности, заявил 23 февраля в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров", – сказано в заявлении.

Николенко уточнил, что украинская система контроля многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия.

В МИД Украины напомнили, что Россия инвестирует ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную поддержку Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", – подытожил Николенко.

Таким образом в украинском дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление МИД Китая о том, что оружие, поставляемое США в Украину, якобы "часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах". Когда и при каких обстоятельствах китайский МИД сделал такое заявление, Николенко не уточнил.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0LebzmgGy9hcq89SiiCGfvPnUtqCq14VnFgnm9GCZLgdQwKiigox3i6ccCrQdEevPl

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 14 февраля 2023 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" в ноябре 2022 года американский конгрессмен Виктория Спартц  заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. На что координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби ответил: "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя".

В материале финской национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle) от 30 октября приводилось мнение комиссара Кристера Ахлгрена, возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью в Национальном бюро расследований. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины оружие уже находится в Финляндии. По словам полицейского, вывезенное из Украины оружие также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

В МВД Украины 31 октября заявили, что это фейк, а вещатель готовит опровержение, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью". По данным Николенко, правоохранительные органы Финляндии 31 октября сообщили украинскому МИД, что подтвержденной информации о фактах поставок или контрабанды оружия из Украины в Финляндию нет.

31 октября  старший чиновник министерства обороны США сообщил на брифинге, что Пентагон возобновил инспекции для контроля за переданным Украине вооружением. Он отметил, что США фиксируют количество переданного Украине вооружения непосредственно перед отправкой в страну. Затем Украина регистрирует и отслеживает это оружие от приграничных логистических узлов до линии фронта.

Министерство иностранных дел Украины 16 февраля 2023 года потребовало от издания Financial Times расследования дезинформации о якобы контрабанде оружия из Украины, которую FT опубликовало 6 февраля.

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