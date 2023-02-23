МИД Украины опроверг заявления МИД Китая о якобы контрабанде оружия. Китайскую сторону призвали "не быть инструментом в руках роспропаганды"

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров", – сказано в заявлении.

Николенко уточнил, что украинская система контроля многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия.

В МИД Украины напомнили, что Россия инвестирует ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную поддержку Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", – подытожил Николенко.

Таким образом в украинском дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление МИД Китая о том, что оружие, поставляемое США в Украину, якобы "часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах". Когда и при каких обстоятельствах китайский МИД сделал такое заявление, Николенко не уточнил.