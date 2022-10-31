Финляндия не подтверждает сообщения о контрабанде оружия из Украины – МИД Украины

Он рассказал, что после появления сообщений о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, украинское посольство в Хельсинки обратилось к финской полиции – "для получения деталей".

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию. Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", – написал Николенко.

Украина, продолжил спикер МИД, поддерживает тесный диалог с международными партнерами "в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования",

"Критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на допущение отдельных лиц", – подчеркнул он.