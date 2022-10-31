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Финляндия не подтверждает сообщения о контрабанде оружия из Украины – МИД Украины

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Николенко: Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию очередная российская дезинформация
Николенко: Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Подтвержденной информации о фактах поставок или контрабанды оружия из Украины в Финляндию нет. Об этом правоохранительные органы страны сообщили Министерству иностранных дел Украины, заявил в Facebook 31 октября спикер МИД Олег Николенко.

Он рассказал, что после появления сообщений о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, украинское посольство в Хельсинки обратилось к финской полиции – "для получения деталей". 

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию. Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", – написал Николенко. 

Украина, продолжил спикер МИД, поддерживает тесный диалог с международными партнерами "в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования", 

"Критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на допущение отдельных лиц", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02j2cLcrZpYcDstGVGo2KkHpS2LgNhNbw4ACKatjFevjS9RYZYNFXPSy1aLoo2qUBvl

Контекст:

30 октября финский вещатель Yle опубликовал комментарий старшего комиссара Национального бюро расследования Финляндии (Keskusrikospoliisi) Кристера Альгрена. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины стрелковое оружие уже находится в стране. 

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что это фейк, а вещатель готовит опровержение, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, МИД Украины, контрабанда, Олег Николенко, дезинформация
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