Финляндия не подтверждает сообщения о контрабанде оружия из Украины – МИД Украины

Он рассказал, что после появления сообщений о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, украинское посольство в Хельсинки обратилось к финской полиции – "для получения деталей".
"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию. Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", – написал Николенко.
Украина, продолжил спикер МИД, поддерживает тесный диалог с международными партнерами "в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования",
"Критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не на допущение отдельных лиц", – подчеркнул он.
30 октября финский вещатель Yle опубликовал комментарий старшего комиссара Национального бюро расследования Финляндии (Keskusrikospoliisi) Кристера Альгрена. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины стрелковое оружие уже находится в стране.
В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что это фейк, а вещатель готовит опровержение, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".