"Нет подтвержденной информации". Полиция Финляндии опровергла заявления о "контрабанде" оружия из Украины

Заместитель руководителя ведомства Маркус Вялимяки отметил, что полиции ничего не известно о фактах, когда оружие из Украины попадало бы в руки преступников в Финляндии. Он пояснил, что речь шла о "потенциальном риске", который "еще не материализовался".
"На основе интервью нашего эксперта у людей могло сложиться впечатление, что уже были случаи контрабанды оружия в Финляндию. Однако у нас нет подтвержденной информации о таких случаях. Мы хотели лишь заметить, что есть вероятность, что криминальные группировки из Финляндии могут пытаться получить оружие из зоны боевых действий", – объяснил Вялимяки.
Он подчеркнул также, что разведданные, на которые ссылался комиссар полиции, чье интервью и стало источником информации о якобы "контрабанде" украинского оружия, не указывают на то, что такие потенциальные случаи – масштабное явление.
"Представители организованной преступности умеют очень изобретательно действовать тогда, когда имеют шанс получить оружие. Речь идет о том, что они потенциально могут это сделать, а не о том, что украинская власть как-то этому содействует", – подытожил полицейский.
В материале финской национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle) от 30 октября приводилось мнение комиссара Кристера Альгрена, возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью в Национальном бюро расследований. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины оружие уже находится в Финляндии. По словам полицейского, вывезенное из Украины оружие также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.
В частности, по словам Альгрена, якобы у полиции есть данные о штурмовых винтовках, привезенных в Финляндию из Украины. Он заявил, что в Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, одна из которых – Bandidos MC – якобы имеет филиалы в каждом крупном городе Украины. Для организации контрабанды, по его словам, "есть все условия, включая проверенные маршруты и наработанные связи". Но полиция знает об этом и готова, когда возникнет необходимость, принять меры, подчеркнул комиссар.
В Министерстве внутренних дел Украины 31 октября заявили, что это фейк, а вещатель готовит опровержение, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".
По данным спикера МИД Украины Олега Николенко, правоохранительные органы Финляндии 31 октября сообщили Министерству иностранных дел Украины, что подтвержденной информации о фактах поставок или контрабанды оружия из Украины в Финляндию нет.