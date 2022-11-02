"Нет подтвержденной информации". Полиция Финляндии опровергла заявления о "контрабанде" оружия из Украины

В финской полиции заявили, что оружие из зоны боевых действий интересует преступный мир, но достоверной информации о его поставках из Украины в Финляндию нет Фото: depositphotos.com

Заместитель руководителя ведомства Маркус Вялимяки отметил, что полиции ничего не известно о фактах, когда оружие из Украины попадало бы в руки преступников в Финляндии. Он пояснил, что речь шла о "потенциальном риске", который "еще не материализовался".

"На основе интервью нашего эксперта у людей могло сложиться впечатление, что уже были случаи контрабанды оружия в Финляндию. Однако у нас нет подтвержденной информации о таких случаях. Мы хотели лишь заметить, что есть вероятность, что криминальные группировки из Финляндии могут пытаться получить оружие из зоны боевых действий", – объяснил Вялимяки.

Он подчеркнул также, что разведданные, на которые ссылался комиссар полиции, чье интервью и стало источником информации о якобы "контрабанде" украинского оружия, не указывают на то, что такие потенциальные случаи – масштабное явление.

"Представители организованной преступности умеют очень изобретательно действовать тогда, когда имеют шанс получить оружие. Речь идет о том, что они потенциально могут это сделать, а не о том, что украинская власть как-то этому содействует", – подытожил полицейский.