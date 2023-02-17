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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский МИД потребовал от Financial Times расследования дезинформации о контрабанде западного оружия из страны

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Спикер МИД Николенко заявил, что Россия пытается дискредитировать международную военную помощь Украине
Спикер МИД Николенко заявил, что Россия пытается дискредитировать международную военную помощь Украине
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Министерство иностранных дел Украины требует от издания Financial Times расследования дезинформации о контрабанде оружия из Украины. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 16 февраля сообщил в Facebook.

Речь идет о статье FT от 6 февраля 2023 года, опубликованной под названием "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи Евросоюза для укрощения контрабанды оружия из Украины". В начале статьи издание цитирует экс-премьера Молдовы Наталью Гаврилицу, которая сказала об "увеличении контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны".

Автор статьи пишет, что контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что "усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением числа людей, стремящихся уехать”.

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал центр поддержки в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте пресечения контрабанды оружия и людей".

Николенко считает, что цитата Гаврилицы "мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается... торговля людьми или контрабанда" является совершенно легитимным желанием представительницы страны, на территории которой идет война.

"Но непосредственно ли говорит молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет”, – говорит Николенко.

Он добавил, что цитаты экс-премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия.

"Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины", – подчеркнул спикер МИД.

"Этот материал Financial Times – очередная дезинформация, отметили в МИД. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы сейчас помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России”, – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0LmGACvZKE36wtqHgP9kM76YPQKUgcnDtZNzycNLFeNEkwjdERhzAq7dKybez1KvJl

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. По данным Кильского института мировой экономики на начало июля, объем военной помощи Украине от США в два раза больше, чем от всех остальных стран, вместе взятых. На второе место институт поставил Великобританию, Польшу – на третье. По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" американский конгрессмен Виктория Спартц  заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России. На что координатор Совета по нацбезопасности США Джон Кирби ответил: "Как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя".

В материале финской национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle) от 30 октября приводилось мнение комиссара Кристера Ахлгрена, возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью в Национальном бюро расследований. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины оружие уже находится в Финляндии. По словам полицейского, вывезенное из Украины оружие также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

В Министерстве внутренних дел Украины 31 октября заявили, что это фейк, а вещатель готовит опровержение, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью". По данным Николенко, правоохранительные органы Финляндии 31 октября сообщили украинскому МИД, что подтвержденной информации о фактах поставок или контрабанды оружия из Украины в Финляндию нет.

31 октября  старший чиновник министерства обороны США сообщил на брифинге, что Пентагон возобновил инспекции для контроля за переданным Украине вооружением. Он отметил, что США фиксируют количество переданного Украине вооружения непосредственно перед отправкой в страну. Затем Украина регистрирует и отслеживает это оружие от приграничных логистических узлов до линии фронта. 


Теги: Россия, Молдова, МИД Украины, вооружение, контрабанда, Financial Times, расследование, война России против Украины, Олег Николенко, дезинформация, Наталья Гаврилица
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