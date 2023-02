Украинский МИД потребовал от Financial Times расследования дезинформации о контрабанде западного оружия из страны

Речь идет о статье FT от 6 февраля 2023 года, опубликованной под названием "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи Евросоюза для укрощения контрабанды оружия из Украины". В начале статьи издание цитирует экс-премьера Молдовы Наталью Гаврилицу, которая сказала об "увеличении контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны".

Автор статьи пишет, что контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что "усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением числа людей, стремящихся уехать”.

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал центр поддержки в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте пресечения контрабанды оружия и людей".

Николенко считает, что цитата Гаврилицы "мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается... торговля людьми или контрабанда" является совершенно легитимным желанием представительницы страны, на территории которой идет война.

"Но непосредственно ли говорит молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет”, – говорит Николенко.

Он добавил, что цитаты экс-премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия.

"Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины", – подчеркнул спикер МИД.

"Этот материал Financial Times – очередная дезинформация, отметили в МИД. Ее цель – дискредитировать международную военную помощь Украине. Россия инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы сейчас помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России”, – написал Николенко.