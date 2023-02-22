Китай отрицает намерения поставлять оружие России

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге для прессы отметил, что США и другие страны НАТО постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России.
"Это является уловкой, которая была использована и раскрыта в начале украинского кризиса", – заявил он.
КНР призывает НАТО "прекратить клеветать на Китай по поводу необоснованных спекуляций в Украине" и отказаться от "старого менталитета времен холодной войны", заявил Ван Вэньбинь. Также он добавил, что США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником поставок оружия на поле боя в Украину".
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.