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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай отрицает намерения поставлять оружие России

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Заявления о предоставлении Китаем оружия РФ в МИД назвали "уловкой" Запада
Заявления о предоставлении Китаем оружия РФ в МИД назвали "уловкой" Запада
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте. Об этом сообщает CNN 22 февраля.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге для прессы отметил, что США и другие страны НАТО постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России. 

"Это является уловкой, которая была использована и раскрыта в начале украинского кризиса", – заявил он.

КНР призывает НАТО "прекратить клеветать на Китай по поводу необоснованных спекуляций в Украине" и отказаться от "старого менталитета времен холодной войны", заявил Ван Вэньбинь. Также он добавил, что США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником поставок оружия на поле боя в Украину".

Контекст:

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Теги: Россия, США, Китай, НАТО, война России против Украины, летальное оружие
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