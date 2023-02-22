Китай отрицает намерения поставлять оружие России

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге для прессы отметил, что США и другие страны НАТО постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России.

"Это является уловкой, которая была использована и раскрыта в начале украинского кризиса", – заявил он.

КНР призывает НАТО "прекратить клеветать на Китай по поводу необоснованных спекуляций в Украине" и отказаться от "старого менталитета времен холодной войны", заявил Ван Вэньбинь. Также он добавил, что США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником поставок оружия на поле боя в Украину".