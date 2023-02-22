Си Цзиньпин может приехать в Россию для обсуждения с Путиным войны в Украине – The Wall Street Journal

В РФ Си Цзиньпин может приехать в апреле или начале мая, пишет издание Фото: ЕРА

Собеседники журналистов отмечают, что темой общения лидеров РФ и Китая станет война в Украине. Такая встреча может стать "частью импульса" к многосторонним переговорам о прекращении огня и позволит Китаю повторить призывы не применять ядерное оружие в ходе конфликта.

По данным издания, подготовка к возможному визиту Си Цзиньпина в Россию находится на ранней стадии, но анонсированный визит в Москву высокопоставленного китайского дипломата Ван И может стать частью этой подготовки.

Попытка прекратить войну России против Украины с помощью дипломатических механизмов поможет Китаю остановить ослабление его ключевого партнера, России, и в то же время станет ответом на "растущее недоверие к Китаю в западном мире", считают источники The Wall Street Journal.

Они обращают внимание, что Китай не хочет оказывать давление на Москву, чтобы добиться своих целей. При этом отказ Си Цзиньпина от такого давления на Кремль может "еще больше испортить отношения" Пекина с европейскими странами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 18 февраля Ван И рассказал ему ключевые позиции "мирного плана" КНР относительно войны РФ против Украины. "Мы с нетерпением ожидаем получить текст... Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – сказал Кулеба.