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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай обеспокоен, что война против Украины может "выйти из-под контроля" – глава МИД КНР

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Китай "глубоко обеспокоен возможной эскалацией ситуации в Украине", заявил Цинь Ган
Китай "глубоко обеспокоен возможной эскалацией ситуации в Украине", заявил Цинь Ган
Фото: EPA

Китай глубоко обеспокоен "постоянной эскалацией" конфликта в Украине и возможностью выхода ситуации из-под контроля. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая на открытии конференции по вопросам безопасности, организованной в Пекине министерством иностранных дел КНР., сообщают 21 февраля CNN и The Guardian.

По словам Гана, с самого начала "кризиса" в Украине Китай занял "объективную и беспристрастную" позицию, основанную "на существе вопроса".

Он заявил о том, что КНР призывает "определенные страны" немедленно прекратить "разжигать огонь" в Украине и перекладывать вину за возможную эскалацию на Китай, а также прекратить раскручивать тезис "сегодня Украина, а завтра – Тайвань".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава КНР Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни со ссылкой на главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Китай пока не поставляет оружие России, но если пойдет на такой шаг, это будет пересечением "красных линий", заявил 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета компартии Китая Ван И, предупредив его, что все инициативы по восстановлению мира должны основываться на принципе территориальной целостности Украинского государства.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Си Цзиньпин, оккупация, КНР, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Ван И, российские оккупанты, деоккупация
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