Китай обеспокоен, что война против Украины может "выйти из-под контроля" – глава МИД КНР

По словам Гана, с самого начала "кризиса" в Украине Китай занял "объективную и беспристрастную" позицию, основанную "на существе вопроса".

Он заявил о том, что КНР призывает "определенные страны" немедленно прекратить "разжигать огонь" в Украине и перекладывать вину за возможную эскалацию на Китай, а также прекратить раскручивать тезис "сегодня Украина, а завтра – Тайвань".