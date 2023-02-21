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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель предупредил, что решение Китая о поставках оружия России будет пересечением "красных линий"

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Боррель: Ван И сказал мне, что Китай не собирается поставлять оружие РФ, но мы будем сохранять бдительность
Боррель: Ван И сказал мне, что Китай не собирается поставлять оружие РФ, но мы будем сохранять бдительность
Фото: EPA

Китай пока не поставляет оружие России, но если пойдет на такой шаг, это будет пересечением "красных линий". Об этом заявил журналистам 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщила его пресс-служба.

По словам Борреля, у него был разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета компартии Китая Ван И.

"У меня был с ним разговор, и я выразил нашу серьезную озабоченность по поводу того, что Китай может поставлять оружие России, и попросил его этого не делать – и выразил не только нашу обеспокоенность, но и тот факт, что для нас это будет "красной линией" в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, но мы будем сохранять бдительность", – сказал он.

Позже в разговоре с журналистами Боррель подчеркнул: пока Китай не поставлял оружие России и Ван И заверил его, что Пекин не собирается этого делать.

"Если бы такое произошло, это, безусловно, было бы стратегически важным событием. Я собираюсь использовать язык больше в соответствии с дипломатией. Это было бы "содержательное событие", важное событие, которое, естественно, заставило бы нас дать оценку его последствиям. Но на данный момент такого не произошло", – сказал он.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни со ссылкой на главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

В МИД Китая ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Китай, Энтони Блинкен, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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