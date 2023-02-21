Боррель предупредил, что решение Китая о поставках оружия России будет пересечением "красных линий"

Боррель: Ван И сказал мне, что Китай не собирается поставлять оружие РФ, но мы будем сохранять бдительность Фото: EPA

По словам Борреля, у него был разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета компартии Китая Ван И.

"У меня был с ним разговор, и я выразил нашу серьезную озабоченность по поводу того, что Китай может поставлять оружие России, и попросил его этого не делать – и выразил не только нашу обеспокоенность, но и тот факт, что для нас это будет "красной линией" в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, но мы будем сохранять бдительность", – сказал он.

Позже в разговоре с журналистами Боррель подчеркнул: пока Китай не поставлял оружие России и Ван И заверил его, что Пекин не собирается этого делать.

"Если бы такое произошло, это, безусловно, было бы стратегически важным событием. Я собираюсь использовать язык больше в соответствии с дипломатией. Это было бы "содержательное событие", важное событие, которое, естественно, заставило бы нас дать оценку его последствиям. Но на данный момент такого не произошло", – сказал он.