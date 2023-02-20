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Китай ответил на предостережение США об оказании летальной военной помощи РФ

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Ван Вэньбинь прокомментировал заявление США об оказании помощи РФ
Ван Вэньбинь прокомментировал заявление США об оказании помощи РФ
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Китая заявило 20 февраля, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" о поставках оружия после того, как США предупредили о недопустимости предоставления летальной военной поддержки России. Об этом сообщает CNN.

"Именно американская, а не китайская сторона поставляет на поле боя [в Украине] постоянный поток оружия", – сказал официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь в разговоре с журналистами.

Он отметил, что Китай не допустит, чтобы США диктовали условия или оказывали давление на китайско-российские отношения.

Ван Вэньбинь добавил, что Китай продолжает "призывать к миру и продвигать переговоры" для урегулирования войны в Украине и что он твердо намерен "играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации".

По данным CNN, в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай от оказания военной помощи России, которая ведет войну против Украины. 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис предостерегла Китай от оказания помощи России.

Теги: Россия, США, Китай, оружие, военная помощь, война России против Украины, летальное оружие, Ван Вэньбинь
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