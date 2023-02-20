Китай ответил на предостережение США об оказании летальной военной помощи РФ

"Именно американская, а не китайская сторона поставляет на поле боя [в Украине] постоянный поток оружия", – сказал официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь в разговоре с журналистами.

Он отметил, что Китай не допустит, чтобы США диктовали условия или оказывали давление на китайско-российские отношения.

Ван Вэньбинь добавил, что Китай продолжает "призывать к миру и продвигать переговоры" для урегулирования войны в Украине и что он твердо намерен "играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации".

По данным CNN, в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай от оказания военной помощи России, которая ведет войну против Украины.