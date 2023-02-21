Пугачев: Давайте немножко вперед заглянем. Что влечет за собой победа Украины в этой войне? Она влечет развал России

"Это очень тонкий момент. Я скажу вещь в каком-то смысле сильно непопулярную. Она популярна, но в России. Давайте немножко вперед заглянем. Что влечет за собой победа Украины в войне? Развал России", – заявил Пугачев.
Он подчеркнул, что как человек, который "уже не в политике", может себе позволить "рассуждать открыто".
"Выгодно цивилизованному миру, чтобы Россия перестала существовать в том виде, в котором она существует? Это [распад РФ] главная цель цивилизованного мира. Понятны все ошибки, работа над ошибками уже сделана. Проехали уже [президента СССР Михаила] Горбачева, [первого президента РФ Бориса] Ельцина. Никого нет уже. Забыли. Ошиблись. Лозунги "любовь", "дружба" не работают вдолгую. Поэтому сегодня сработал этот триггер", – убежден бывший друг Путина.
По его мнению, если победить сейчас Россию, но оставить ее в том виде, в котором она существует, то через некоторое время последует новый акт агрессии со стороны РФ.
"Не обязательно это будет Украина. Может, следующим [объектом агрессии РФ] будет Евросоюз. [С Россией] должно произойти примерно то, что произошло с Германией и Японией после Второй мировой войны. По сути, это некое внешнее управление", – полагает экс-банкир.
Он уточнил, что внешнее управление "совершенно не означает, что премьер-министром или президентом будет гражданин США".
"Это как надзор за заключенным, которого осудили за серийные убийства. Никто же не удивляется, что, отсидев 25 лет, он находится под надзором. Эта страна [РФ] не имеет права оставаться ядерной державой", – заключил он.
У Пугачева, по его словам, есть свое представление о том, как Россия после поражения в войне с Украиной "будет формироваться внутри, разваливаться". Он добавил, что это представление – "не факт, что соответствует тому, что будет [происходить с РФ в действительности]".
"Мы понимаем, что есть дотационные регионы, которым особо некуда деваться. Мыслители типа [российского пропагандиста, одного из главных идеологов "российского имперского величия и особого пути" Александра] Дугина пытаются впереть в голову непонятно кому, что есть какой-то "русский мир", глобальная идея. Но я бы так сказал: кроме языка, которым очень плохо владеют на территории РФ в силу того, что общий уровень образования находится в самом низу [Россию ничего не объединяет]", – высказался он.
Сегодняшняя Россия, по признанию Пугачева, напоминает ему Россию после революции 1917 года.
"Поволжье, голод... В России, если я не ошибаюсь, около 2 млн беспризорников. Такое было только после гражданской войны", – отметил он.
В России, указал Пугачев, есть "мусульмане, христиане, татары – все национальности".
"Вопрос: что их объединяет? Их объединяет красный забор? Татарстан – у них есть своя нефть, экономически все в порядке. Кавказские республики – я вообще не говорю. Они уже объявляли [независимость] несколько раз", – напомнил бывший друг Путина.
По мнению экс-банкира, если бы в свое время Ельцин не допустил критическую ошибку с чеченской войной, то, вероятно, сегодня не было бы войны в Украине.
"Поэтому, конечно, конфигурация [России и других государственных образований в результате вероятного распада РФ] может быть разная. Сегодня Россия – это товар, который вообще не продается. Попытки пропагандистов говорить о том, что Китай захватит... Да Китаю уже все отдали. Ему ничего не надо", – сказал Пугачев.
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