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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Давайте немножко вперед заглянем. Что влечет за собой победа Украины в этой войне? Она влечет развал России

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Пугачев считает, что Россия не должна оставаться ядерной державой
Пугачев считает, что Россия не должна оставаться ядерной державой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Цивилизованному миру выгодно, чтобы Россия перестала существовать в своем современном виде. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил экс-банкир из РФ, бывший друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Это очень тонкий момент. Я скажу вещь в каком-то смысле сильно непопулярную. Она популярна, но в России. Давайте немножко вперед заглянем. Что влечет за собой победа Украины в войне? Развал России", – заявил Пугачев.

Он подчеркнул, что как человек, который "уже не в политике", может себе позволить "рассуждать открыто".

"Выгодно цивилизованному миру, чтобы Россия перестала существовать в том виде, в котором она существует? Это [распад РФ] главная цель цивилизованного мира. Понятны все ошибки, работа над ошибками уже сделана. Проехали уже [президента СССР Михаила] Горбачева, [первого президента РФ Бориса] Ельцина. Никого нет уже. Забыли. Ошиблись. Лозунги "любовь", "дружба" не работают вдолгую. Поэтому сегодня сработал этот триггер", – убежден бывший друг Путина.

По его мнению, если победить сейчас Россию, но оставить ее в том виде, в котором она существует, то через некоторое время последует новый акт агрессии со стороны РФ.

"Не обязательно это будет Украина. Может, следующим [объектом агрессии РФ] будет Евросоюз. [С Россией] должно произойти примерно то, что произошло с Германией и Японией после Второй мировой войны. По сути, это некое внешнее управление", – полагает экс-банкир.

Он уточнил, что внешнее управление "совершенно не означает, что премьер-министром или президентом будет гражданин США".

"Это как надзор за заключенным, которого осудили за серийные убийства. Никто же не удивляется, что, отсидев 25 лет, он находится под надзором. Эта страна [РФ] не имеет права оставаться ядерной державой", – заключил он.

У Пугачева, по его словам, есть свое представление о том, как Россия после поражения в войне с Украиной "будет формироваться внутри, разваливаться". Он добавил, что это представление – "не факт, что соответствует тому, что будет [происходить с РФ в действительности]".

"Мы понимаем, что есть дотационные регионы, которым особо некуда деваться. Мыслители типа [российского пропагандиста, одного из главных идеологов "российского имперского величия и особого пути" Александра] Дугина пытаются впереть в голову непонятно кому, что есть какой-то "русский мир", глобальная идея. Но я бы так сказал: кроме языка, которым очень плохо владеют на территории РФ в силу того, что общий уровень образования находится в самом низу [Россию ничего не объединяет]", – высказался он.

Сегодняшняя Россия, по признанию Пугачева, напоминает ему Россию после революции 1917 года.

"Поволжье, голод... В России, если я не ошибаюсь, около 2 млн беспризорников. Такое было только после гражданской войны", – отметил он.

В России, указал Пугачев, есть "мусульмане, христиане, татары – все национальности".

"Вопрос: что их объединяет? Их объединяет красный забор? Татарстан – у них есть своя нефть, экономически все в порядке. Кавказские республики – я вообще не говорю. Они уже объявляли [независимость] несколько раз", – напомнил бывший друг Путина.

По мнению экс-банкира, если бы в свое время Ельцин не допустил критическую ошибку с чеченской войной, то, вероятно, сегодня не было бы войны в Украине.

"Поэтому, конечно, конфигурация [России и других государственных образований в результате вероятного распада РФ] может быть разная. Сегодня Россия – это товар, который вообще не продается. Попытки пропагандистов говорить о том, что Китай захватит... Да Китаю уже все отдали. Ему ничего не надо", – сказал Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Теги: Россия, Украина, Китай, Кавказ, оккупация, Татарстан, Дагестан, Дальний Восток, Алеся Бацман, прогноз, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, интервью, будущее, российские оккупанты, деоккупация, распад России
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