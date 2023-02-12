Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз – Данилов

Он напомнил, что еще в 1991 году некоторые нынешние партнеры говорили, что Украина не может существовать самостоятельно.
"Это было выступление президента Джорджа Буша 1 августа 199 года, и через 18 дней треснул СССР, как спелый херсонский арбуз. То же самое будет и с Россией. Это будет обязательно. Она станет намного меньше, и может быть, тогда у нее появится какой-то ум", – сказал Данилов
Он подчеркнул, что Россия – колониальная империя, которая не сможет существовать в нынешнем виде, и это будет зависеть не от нее.
"Будет свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан, – все это будет в ближайшее время, и к этому нужно готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет", – заверил Данилов.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.