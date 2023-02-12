Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз – Данилов

Он напомнил, что еще в 1991 году некоторые нынешние партнеры говорили, что Украина не может существовать самостоятельно.

"Это было выступление президента Джорджа Буша 1 августа 199 года, и через 18 дней треснул СССР, как спелый херсонский арбуз. То же самое будет и с Россией. Это будет обязательно. Она станет намного меньше, и может быть, тогда у нее появится какой-то ум", – сказал Данилов

Он подчеркнул, что Россия – колониальная империя, которая не сможет существовать в нынешнем виде, и это будет зависеть не от нее.

"Будет свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан, – все это будет в ближайшее время, и к этому нужно готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет", – заверил Данилов.