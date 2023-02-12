Евгений Киселев: Верю ли я, что Россия может прекратить существование? Конечно. Империи прекращают существование

Империи распадаются и Россию может постигнуть та же участь, убежден Киселев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Верите ли вы, что Россия может прекратить свое существование?" – спросила Бацман.

Тележурналист ответил утвердительно.

"Конечно, верю. Империи прекращают свое существование. Была Австро-Венгерская империя. Это самый яркий пример. Ее не стало. При этом надо признать, что распад Австро-Венгерской империи произошел более или менее [цивилизованно]", – сказал он.

По словам Киселева, есть масса примеров, как разваливались те или иные государства.

"Мирно разошлись чехи со словаками, кровавым распадом был распад Югославии. Мы знаем, как разрушилась Британская империя, мы знаем, как французская колониальная империя распалась. Испания была в свое время огромной империей, которая простиралась от Америки до Филиппин. Тоже разрушилась", – констатировал он.

Однако континентальные империи, такие как Россия, – это, по мнению тележурналиста, "отдельная история".

"Наверное, здесь уместен только пример Австро-Венгрии. Была – и сплыла. Есть Австрия отдельно, есть Венгрия отдельно, есть упомянутые отдельно чехи, словаки... Почему с Россией такого не может произойти?" – допускает он.

Что появится на месте современной России – вопрос открытый, считает журналист.

"Другое дело – какой сценарий [распада] и что там возникнет на руинах. Но я совершенно легко могу себе представить, что на руинах этой империи может возникнуть относительно демократическое государство и рядом с ним будет государство совершенно иного рода. Такое возможно", – подытожил Киселев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube