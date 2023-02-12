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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Верю ли я, что Россия может прекратить существование? Конечно. Империи прекращают существование

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Империи распадаются и Россию может постигнуть та же участь, убежден Киселев
Империи распадаются и Россию может постигнуть та же участь, убежден Киселев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как и любая империя, современная Россия может прекратить свое существование, и на руинах этой империи может зародиться демократия. Такое мнение живущий в Украине российский тележурналист Евгений Киселев выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Верите ли вы, что Россия может прекратить свое существование?" – спросила Бацман.

Тележурналист ответил утвердительно.

"Конечно, верю. Империи прекращают свое существование. Была Австро-Венгерская империя. Это самый яркий пример. Ее не стало. При этом надо признать, что распад Австро-Венгерской империи произошел более или менее [цивилизованно]", – сказал он.

По словам Киселева, есть масса примеров, как разваливались те или иные государства.

"Мирно разошлись чехи со словаками, кровавым распадом был распад Югославии. Мы знаем, как разрушилась Британская империя, мы знаем, как французская колониальная империя распалась. Испания была в свое время огромной империей, которая простиралась от Америки до Филиппин. Тоже разрушилась", – констатировал он.

Однако континентальные империи, такие как Россия, – это, по мнению тележурналиста, "отдельная история".

"Наверное, здесь уместен только пример Австро-Венгрии. Была – и сплыла. Есть Австрия отдельно, есть Венгрия отдельно, есть упомянутые отдельно чехи, словаки... Почему с Россией такого не может произойти?" – допускает он.

Что появится на месте современной России – вопрос открытый, считает журналист.

"Другое дело – какой сценарий [распада] и что там возникнет на руинах. Но я совершенно легко могу себе представить, что на руинах этой империи может возникнуть относительно демократическое государство и рядом с ним будет государство совершенно иного рода. Такое возможно", – подытожил Киселев.

Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Китай, Чечня, Евгений Киселев, Дагестан, Дальний Восток, Алеся Бацман, политика, интервью, россияне, распад России
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