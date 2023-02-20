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Зеленский: Если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война. Думаю, что Китай это осознает

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Зеленский заявил, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая
Зеленский заявил, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая
Фото: president.gov.ua

Для Киева важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в войне против Украины.

Об этом в интервью La Repubblica (доступно по подписке) заявил президент Украины Владимир Зеленский. Полную версию интервью опубликовала 20 февраля Die Welt.

Он отметил, что хотел бы, чтобы КНР была на стороне Украины.

Однако, по мнению Зеленского, на данный момент это вряд ли возможно.

Президент подчеркнул, что видит возможность для Китая "сделать прагматичную оценку" того, что происходит в Украине.

Потому что, продолжил Зеленский, "если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война". Зеленский считает, что "Китай это осознает".

Глава государства добавил, что Пекин обязался "защищать территориальную целостность Украины" после того, как страна отказалась от ядерного оружия и подписала Будапештский меморандум.

По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

Президент указал, что ядерная безопасность – "первый вопрос, в решении которого Китай должен сыграть свою роль, наряду с США и некоторыми государствами – членами ЕС", так как это "не только залог безопасности Украины, но и всего мира".

Зеленский также заявил, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на руководителя Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И.

Теги: Россия, Украина, Китай, переговоры, Пекин, КНР, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью
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