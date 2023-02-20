Зеленский: Если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война. Думаю, что Китай это осознает

Зеленский заявил, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью La Repubblica (доступно по подписке) заявил президент Украины Владимир Зеленский. Полную версию интервью опубликовала 20 февраля Die Welt.

Он отметил, что хотел бы, чтобы КНР была на стороне Украины.

Однако, по мнению Зеленского, на данный момент это вряд ли возможно.

Президент подчеркнул, что видит возможность для Китая "сделать прагматичную оценку" того, что происходит в Украине.

Потому что, продолжил Зеленский, "если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война". Зеленский считает, что "Китай это осознает".

Глава государства добавил, что Пекин обязался "защищать территориальную целостность Украины" после того, как страна отказалась от ядерного оружия и подписала Будапештский меморандум.

По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

Президент указал, что ядерная безопасность – "первый вопрос, в решении которого Китай должен сыграть свою роль, наряду с США и некоторыми государствами – членами ЕС", так как это "не только залог безопасности Украины, но и всего мира".

Зеленский также заявил, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.