Кулеба о "мирном плане" КНР: Сделаем выводы после получения полного текста. Нужно узнать все детали

Об этом Кулеба сообщил 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И… он поделился со мной ключевыми пунктами китайского "мирного плана". Мы с нетерпением ожидаем получить текст... Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – подчеркнул Кулеба.
В то же время, по словам главы МИД, "основным приоритетом" остается инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира".
Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии "должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины".
Кулеба принял участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО вместе со Столтенбергом и Боррелем.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни со ссылкой на Ван И.
По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.