Кулеба о "мирном плане" КНР: Сделаем выводы после получения полного текста. Нужно узнать все детали

Об этом Кулеба сообщил 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И… он поделился со мной ключевыми пунктами китайского "мирного плана". Мы с нетерпением ожидаем получить текст... Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – подчеркнул Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД, "основным приоритетом" остается инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира".

Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии "должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины".

Кулеба принял участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО вместе со Столтенбергом и Боррелем.