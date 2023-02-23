США предупредили Китай об ответственности в случае поставок летальной военной помощи РФ – Пентагон

Сингх заявила, что США пока не видят признаков оказания летальной военной помощи РФ со стороны Китая.

"Но они также не сняли это с повестки дня. [...] Как я уже упоминал ранее, мы предупредили Китай о любых последствиях, если он окажет материальную поддержку России. [...] Это война, которую Россия развязала против Украины. В конце этой недели мы приближаемся к годовщине, и со стороны Китая, безусловно, было бы ошибкой оказывать летальную помощь России", – сказала она.

В то же время спикер не стала разглашать, какие последствия могут ожидать Китай за помощь России.

"Я не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы о том, каковы будут последствия, если Китай что-то сделает. Эта администрация как публично, так и в частном порядке ясно дала КНР информацию о последствиях, с которыми они могут столкнуться, но я просто не собираюсь транслировать это здесь", – заявила Сингх.