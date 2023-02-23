США предупредили Китай об ответственности в случае поставок летальной военной помощи РФ – Пентагон

Сингх заявила, что США пока не видят признаков оказания летальной военной помощи РФ со стороны Китая.
"Но они также не сняли это с повестки дня. [...] Как я уже упоминал ранее, мы предупредили Китай о любых последствиях, если он окажет материальную поддержку России. [...] Это война, которую Россия развязала против Украины. В конце этой недели мы приближаемся к годовщине, и со стороны Китая, безусловно, было бы ошибкой оказывать летальную помощь России", – сказала она.
В то же время спикер не стала разглашать, какие последствия могут ожидать Китай за помощь России.
"Я не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы о том, каковы будут последствия, если Китай что-то сделает. Эта администрация как публично, так и в частном порядке ясно дала КНР информацию о последствиях, с которыми они могут столкнуться, но я просто не собираюсь транслировать это здесь", – заявила Сингх.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.
22 февраля министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте.