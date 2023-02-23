США размышляют, публиковать ли разведданные о возможной готовности Китая передать оружие России – СМИ

По словам американских и европейских официальных лиц, в последние недели западные страны получили информацию о том, что Пекин может прекратить свое предыдущее самоограничение на поставки оружия в Россию, хотя еще и не принял окончательного решения.

Собеседники издания отметили, что ранее Пекин проявлял осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но, согласно последним оценкам разведки, эта позиция меняется.

"До сих пор существовала некая неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России, отметил источник журналистов. Он добавил, что последние разведданные США и союзников по этому вопросу уже "намного менее двусмысленны".

Кроме того, последние оценки разведки также подчеркнули растущую обеспокоенность Пекина угрозой применения ядерной силы президентом России Владимиром Путиным, говорят источники.