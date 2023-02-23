США размышляют, публиковать ли разведданные о возможной готовности Китая передать оружие России – СМИ

По словам американских и европейских официальных лиц, в последние недели западные страны получили информацию о том, что Пекин может прекратить свое предыдущее самоограничение на поставки оружия в Россию, хотя еще и не принял окончательного решения.
Собеседники издания отметили, что ранее Пекин проявлял осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но, согласно последним оценкам разведки, эта позиция меняется.
"До сих пор существовала некая неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России, отметил источник журналистов. Он добавил, что последние разведданные США и союзников по этому вопросу уже "намного менее двусмысленны".
Кроме того, последние оценки разведки также подчеркнули растущую обеспокоенность Пекина угрозой применения ядерной силы президентом России Владимиром Путиным, говорят источники.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.
22 февраля министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте.