НАТО видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия – Столтенберг

По его словам, НАТО не фиксирует сегодня поставок, но видит вероятный процесс обсуждения и подготовки к этому. Поэтому США и другие члены блока "четко предостерегают Китай от поддержки незаконной войны", сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а война России против Украины нарушает Устав ООН. "Основной принцип этой организации – уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих", – сказал генсек НАТО, добавив, что Китай не должен быть частью этой агрессии.

Агентство отмечает, что Пекин пока не комментировал слова Столтенберга. Более ранние заявления США о возможных фактах передачи китайского оружия России в КНР назвали предположениями.

22 февраля заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Белый дом предупредил Китай в публичном и непубличном порядке о последствиях, с которыми он может столкнуться в случае оказания летальной военной помощи России. При этом она отметила, что США пока не видят признаков оказания летальной военной помощи РФ со стороны Китая.