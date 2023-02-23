НАТО видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия – Столтенберг

По его словам, НАТО не фиксирует сегодня поставок, но видит вероятный процесс обсуждения и подготовки к этому. Поэтому США и другие члены блока "четко предостерегают Китай от поддержки незаконной войны", сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а война России против Украины нарушает Устав ООН. "Основной принцип этой организации – уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих", – сказал генсек НАТО, добавив, что Китай не должен быть частью этой агрессии.
Агентство отмечает, что Пекин пока не комментировал слова Столтенберга. Более ранние заявления США о возможных фактах передачи китайского оружия России в КНР назвали предположениями.
22 февраля заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Белый дом предупредил Китай в публичном и непубличном порядке о последствиях, с которыми он может столкнуться в случае оказания летальной военной помощи России. При этом она отметила, что США пока не видят признаков оказания летальной военной помощи РФ со стороны Китая.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.
22 февраля министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте.