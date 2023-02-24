Украина хочет, чтобы формулу мира поддержали Индия и Китай – Зеленский

Зеленский: Я считаю, что чем больше мы привлечем стран из континентов мира, тем более мощной будет наша поддержка Фото: ЕРА

"Я не думаю, как теоретически могут пройти переговоры. Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала формулу мира на G20 (хотя так хотелось, чтобы было G19): шаг за шагом, как мы видим", – сказал он, отвечая на вопрос, как представляет переговоры о завершении войны и что считает окончательной победой Украины.

По словам Зеленского, он видит заинтересованность мирового сообщества в выполнении этой формулы.

"Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества государств для первого учредительного саммита, чтобы он был результативным", – добавил он, отметив, что хочет "додавить", чтобы в саммите приняло участие большое количество государств.

"Хочется, чтобы были не только наши стратегические партнеры, которые нас поддерживают с первых минут войны. И мы работаем, чтобы были представители разных континентов: Латинская Америка, мы делаем, чтобы представители Африканского континента были привлечены к формуле мира и саммиту. Также мы работаем... если чесно, я бы очень хотел, чтобы были Индия и Китай. Это правда, наша задача вовлечь абсолютно всех и показать миру: вот оно, уважение к территориальной целостности, Уставу ООН, к жизни и праву людей жить. Я считаю, что чем больше мы привлечем стран из континентов мира, тем более мощной будет наша поддержка", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в формуле мира есть пункт о фиксации завершения войны.

"И он очень важный. Потому что нам нужны гарантии безопасности – для Украины, украинцев. И мы видим, что эта война имеет такое большое влияние, поэтому – гарантии безопасности для Европы. И тогда, когда есть выполнение и уважение к международному праву и людям Украины, мы дойдем до дипломатической фиксации конца этой войны, но до этого нужно выполнить все пункты. Пункты уважения", – резюмировал он.