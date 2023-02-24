ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет, чтобы формулу мира поддержали Индия и Китай – Зеленский

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Зеленский: Я считаю, что чем больше мы привлечем стран из континентов мира, тем более мощной будет наша поддержка
Зеленский: Я считаю, что чем больше мы привлечем стран из континентов мира, тем более мощной будет наша поддержка
Фото: ЕРА

Украина хочет привлечь к реализации формулы мира как можно больше стран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 24 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не думаю, как теоретически могут пройти переговоры. Мы делаем конкретные шаги. Украина инициировала формулу мира на G20 (хотя так хотелось, чтобы было G19): шаг за шагом, как мы видим", – сказал он, отвечая на вопрос, как представляет переговоры о завершении войны и что считает окончательной победой Украины.

По словам Зеленского, он видит заинтересованность мирового сообщества в выполнении этой формулы. 

"Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества государств для первого учредительного саммита, чтобы он был результативным", – добавил он, отметив, что хочет "додавить", чтобы в саммите приняло участие большое количество государств.

"Хочется, чтобы были не только наши стратегические партнеры, которые нас поддерживают с первых минут войны. И мы работаем, чтобы были представители разных континентов: Латинская Америка, мы делаем, чтобы представители Африканского континента были привлечены к формуле мира и саммиту. Также мы работаем... если чесно, я бы очень хотел, чтобы были Индия и Китай. Это правда, наша задача вовлечь абсолютно всех и показать миру: вот оно, уважение к территориальной целостности, Уставу ООН, к жизни и праву людей жить. Я считаю, что чем больше мы привлечем стран из континентов мира, тем более мощной будет наша поддержка", – подчеркнул Зеленский. 

По словам президента, в формуле мира есть пункт о фиксации завершения войны. 

"И он очень важный. Потому что нам нужны гарантии безопасности – для Украины, украинцев. И мы видим, что эта война имеет такое большое влияние, поэтому – гарантии безопасности для Европы. И тогда, когда есть выполнение и уважение к международному праву и людям Украины, мы дойдем до дипломатической фиксации конца этой войны, но до этого нужно выполнить все пункты. Пункты уважения", – резюмировал он. 

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Индия, Китай, война, Латинская Америка, переговоры, Владимир Зеленский, саммит, Европа, война России против Украины, пресс-конференция
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