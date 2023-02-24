Год войны. Итоговая пресс-конференция Зеленского. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Во время трансляции Шустер и Бацман будут смотреть и комментировать пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, посвященную итогам первого года полномасштабной войны России против Украины.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".