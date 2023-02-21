Шустер: Мафиозный режим в Кремле не может простить Грозева. Пока режим и эти люди будут у власти, для него будут угрозы

По словам Шустера, Россия – это средневековое, варварское и мафиозное государство.
"Мафия никогда не прощает, особенно тех, кто раскрывает их секреты... Мафия никогда не оставляет безнаказанным, поэтому она мафия. А мафиозный режим в Кремле не может простить Христо Грозева. Он всегда пока этот режим будет у власти и пока эти люди будут у власти – эти ФСБшники или люди с той же путинской, патрушевской, сечинской ментальностью", – считает телеведущий.
В частности, по мнению Шустера, власти РФ не простят Грозеву расследование отравления Навального, в котором он очень подробно описал организацию покушения.
"Это для них – для мафиози – красная черта", – добавил он.
Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ. В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.
В декабре министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск.
Последние 20 лет журналист жил в Австрии, но 31 января 2023 года сообщил, что был вынужден покинуть Вену – столица Австрии стала для него "настолько опасным местом, что он не сможет вернуться в город в ближайшее время". Власти Австрии считают, что журналисту грозит опасность, написала Financial Times 16 февраля. Согласно статье, Грозев сейчас в Северной Америке.