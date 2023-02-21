Шустер: Мафиозный режим в Кремле не может простить Грозева. Пока режим и эти люди будут у власти, для него будут угрозы

По словам Шустера, Россия – это средневековое, варварское и мафиозное государство.

"Мафия никогда не прощает, особенно тех, кто раскрывает их секреты... Мафия никогда не оставляет безнаказанным, поэтому она мафия. А мафиозный режим в Кремле не может простить Христо Грозева. Он всегда пока этот режим будет у власти и пока эти люди будут у власти – эти ФСБшники или люди с той же путинской, патрушевской, сечинской ментальностью", – считает телеведущий.

В частности, по мнению Шустера, власти РФ не простят Грозеву расследование отравления Навального, в котором он очень подробно описал организацию покушения.

"Это для них – для мафиози – красная черта", – добавил он.

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