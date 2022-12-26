Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Грозева

В карточке говорится, что Грозева разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но не уточняется, по какой именно.
Издание напомнило, что в июле ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. О возбуждении дела и его квалификации ведомство не сообщало.
Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ.
В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.