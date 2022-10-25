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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Грозев рассказал, как искали имена инженеров, которые наводят ракеты на Украину

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Грозев заявил, что наводчиков ракет начали искать с первых месяцев войны
Грозев заявил, что наводчиков ракет начали искать с первых месяцев войны
Фото: EPA

Расследователи занимались поиском людей, которые наводят российские ракеты по объектам в Украине с первого месяца войны, рассказал руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью "Радио НВ" 25 октября.

24 октября The InsiderBellingcat и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в УкраинеВ расследовании The Insider называл эту команду "убийцами на удаленке" – центр, где определяют полетные задания для ракет, убивающих украинцев. Расследователи определили три группы тех, кто отвечают за наведение "Калибров", "Искандеров" и Х-101.

"Мы начали искать этих людей, понимая, что их роль в этой войне очень важна и что, возможно, они будут рано или поздно причастны к военным преступлением, как, скорее всего, сейчас и оказалось", – заявил Грозев.

Как рассказал Грозев, ракеты летят, основываясь не только на геолокации по спутниковой связи, но и на оптических характеристиках цели. По его словам, люди, которые программируют ракеты, должны "симулировать весь полет ракеты, как в компьютерной игре".

Расследователи начали поиски среди выпускников институтов, которые занимаются космическими и стратегическими ракетами, рассказал руководитель Bellingcat. Он добавил, что с помощью Telegram-ботов они смогли найти, что некоторые из этих выпускников работают в вычислительном центре, зарегистрированном на адрес Знаменка, 9, где находится Генеральный штаб армии РФ. По его словам, публично говорилось, что в этом центре вычисляются пенсии всех российских военных.

Сначала расследователи вышли на имя "шефа организации", а после вычислили всех "сотрудников", рассказал Грозев.

"Они были с самого начала уверены, что никто о них не узнает... Мы в начале мая связались с одним из них. Я связался лично. Выбрал того, кто казался самым нормальным, который в Twitter писал о новых фильмах и выставлял себя в фешен-одежде. Супруга у него дизайнер. И я подумал: не может быть, чтобы такой человек делал эту работу с удовольствием. Думаю, давай напишем... Мы написали в секретном чате в Telegram: "Как вам спится по ночам?" – рассказал Грозев.

Мужчина написал, что не может ответить на такой вопрос, но сделал скриншот переписки. Грозев уверен, что после этого все остальные участники центра придумали себе легенду на случай таких вопросов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор войска страны-агрессора регулярно обстреливают украинские города ракетами, артиллерией, а в последнее время – еще и дронами-камикадзе.

По оценке ООН на 21 октября, в результате военных действий в Украине погибло не менее 15,9 тыс. человек среди гражданского населения. Однако ООН учитывает лишь данные из населенных пунктов, к которым имеет доступ. Число жертв, например, в Мариуполе или Волновахе Донецкой области неизвестно. По разным данным, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, военные, вторжение, расследование, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Bellingcat, Христо Грозев
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