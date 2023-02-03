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Грозев сообщил, что уехал из Австрии из-за вероятной угрозы российских спецслужб

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Грозев решил остаться в США. Журналист считает, что Вена стала опасным для него местом
Грозев решил остаться в США. Журналист считает, что Вена стала опасным для него местом
Фото: ЕРА

Исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев в интервью австрийскому изданию Falter, которое вышло 31 января, заявил, что из-за вероятной угрозы российских спецслужб вынужден покинуть Вену, где жил последние 20 лет. Цитаты из статьи, доступной по подписке, приводят Europa Press и "Свободна Европа".

Грозев сказал, что подозревает, что в Вене сейчас российских агентов и информаторов "больше, чем полицейских". По словам журналиста-расследователя, о возможной угрозе его предупредили представители спецслужб и он отменил возвращение из США.

Грозев считает, что столица Австрии стала для него "настолько опасным местом, что он не сможет вернуться в город в ближайшее время". 

Контекст:

Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ.

В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине

В декабре министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Австрия, розыск, Вена, угрозы, спецслужбы, Bellingcat, Христо Грозев
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