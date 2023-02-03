Грозев сообщил, что уехал из Австрии из-за вероятной угрозы российских спецслужб

Грозев сказал, что подозревает, что в Вене сейчас российских агентов и информаторов "больше, чем полицейских". По словам журналиста-расследователя, о возможной угрозе его предупредили представители спецслужб и он отменил возвращение из США.
Грозев считает, что столица Австрии стала для него "настолько опасным местом, что он не сможет вернуться в город в ближайшее время".
Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ.
В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.
В декабре министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск.