Грозев сообщил, что уехал из Австрии из-за вероятной угрозы российских спецслужб

Грозев решил остаться в США. Журналист считает, что Вена стала опасным для него местом Фото: ЕРА

Грозев сказал, что подозревает, что в Вене сейчас российских агентов и информаторов "больше, чем полицейских". По словам журналиста-расследователя, о возможной угрозе его предупредили представители спецслужб и он отменил возвращение из США.

Грозев считает, что столица Австрии стала для него "настолько опасным местом, что он не сможет вернуться в город в ближайшее время".