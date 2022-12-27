Посла РФ в Болгарии вызовут в МИД из-за объявления в России в розыск журналиста Bellingcat Грозева

"Посла России в Болгарии вызовут в МИД из-за дела с гражданином Болгарии и журналистом Христо Грозевым", – написал он.

Депутат заявил, что партия требует от болгарских властей резко отреагировать на попытку запугивания и самосуда над Грозевым.

"Болгария не должна молчать о деле Христо Грозева!" – написал он.