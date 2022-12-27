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Посла РФ в Болгарии вызовут в МИД из-за объявления в России в розыск журналиста Bellingcat Грозева

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Христо Грозев журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat
Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat
Скриншот: Радио НВ / YouTube

Посла РФ в Болгарии вызовут в МИД в связи с объявлением руководителя Bellingcat Христо Грозева в розыск в России. Об этом заявил лидер крупнейшей партии в парламенте Болгарии ГЭРБ Бойко Борисов в Facebook.

"Посла России в Болгарии вызовут в МИД из-за дела с гражданином Болгарии и журналистом Христо Грозевым", – написал он.

Депутат заявил, что партия требует от болгарских властей резко отреагировать на попытку запугивания и самосуда над Грозевым.

"Болгария не должна молчать о деле Христо Грозева!" – написал он.

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/pfbid02syPc1QAx76i4mBYqp4LzKo8Vqycs4XgMFStGHTpPa7w9ooCvXH3oMAuGhbuYeorEl

Контекст:

Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ.

В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МИД, Болгария, Bellingcat, Бойко Борисов, Христо Грозев
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