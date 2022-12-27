Посла РФ в Болгарии вызовут в МИД из-за объявления в России в розыск журналиста Bellingcat Грозева

"Посла России в Болгарии вызовут в МИД из-за дела с гражданином Болгарии и журналистом Христо Грозевым", – написал он.
Депутат заявил, что партия требует от болгарских властей резко отреагировать на попытку запугивания и самосуда над Грозевым.
"Болгария не должна молчать о деле Христо Грозева!" – написал он.
Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он вместе с командой российского оппозиционера Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занимался расследованием преступлений РФ.
В частности, 24 октября Bellingcat вместе с The Insider и Der Spiegel опубликовали имена россиян, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.