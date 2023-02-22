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Шустер о похищении и перевоспитании украинских детей: Есть целая схема, кто и как принимает решение. Все начинается с Путина, в ней есть и представители так называемых "ЛДНР"

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Шустер: За программой перевоспитания украинских детей следит лично Путин
Шустер: За программой перевоспитания украинских детей следит лично Путин
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Похитить ребенка, перевоспитывать его – это преступление перед человечеством и большое военное преступление России. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер, комментируя информацию о публикации фактов похищения украинских детей Россией и перевоспитания их в специальных лагерях.

"Очень важно, кто ответственен за это. Есть целая схема, кто и как принимает решение. Начинается с [президента РФ Владимира] Путина, далее – министр образования, Сергей Кириенко, который заместитель главы администрации президента РФ. Президент тоже в этом участвует, [уполномоченный президента РФ Владимира по правам ребенкаМария Львова-Белова. Потом региональные власти в этом участвуют, естественно, и представители так называемых "ЛДНР". В принципе из этих людей очень многих нет в санкционных списках. Только один человек – Львова-Белова. Всех остальных нет", – сообщил Шустер.

Он подчеркнул, что Путин лично и "очень тщательно" следит за программой перевоспитания похищенных украинских детей.

"Это часть большой программы геноцида украинского народа и Украины вообще. Публикация этой информации впечатлила. Скажу очень грубо... Приношу извинения... Вот сейчас только не хватает над этими детьми проводить медицинские эксперименты. Тогда вы уже будете объявлены нацистами точно", – сказал Шустер. 

"У кого могут еще возникать какие-то сомнения, что Путин, его режим, сегодняшняя Россия – это абсолютно нацистское государство? Вот они – лагеря. Вот они – эксперименты над человеком, над ребенком... А мы не знаем. Не дай бог, но они могут дойти и до экспериментов медицинских. Мы не знаем, что там происходит: то ли дети психологически подвергаются насилию, то ли с ними еще что-то делают", – акцентировала Бацман.

"Новость об этом докладе и его изложение опубликовали буквально все средства массовой информации в Европе и Америке. Итальянские газеты, французские. Все абсолютно, потому что похищение детей и перевоспитание детей – это трогает каждого человека в Европе. Это понимает каждый: похитить ребенка, перевоспитывать его – это, конечно же, преступление перед человечеством и это большое военное, человеческое и всякое другое преступление", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, геноцид, Сергей Кириенко, Алеся Бацман, дети, насилие, интервью, доклад, военное преступление
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