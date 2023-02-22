Шустер о похищении и перевоспитании украинских детей: Есть целая схема, кто и как принимает решение. Все начинается с Путина, в ней есть и представители так называемых "ЛДНР"

"Очень важно, кто ответственен за это. Есть целая схема, кто и как принимает решение. Начинается с [президента РФ Владимира] Путина, далее – министр образования, Сергей Кириенко, который заместитель главы администрации президента РФ. Президент тоже в этом участвует, [уполномоченный президента РФ Владимира по правам ребенка] Мария Львова-Белова. Потом региональные власти в этом участвуют, естественно, и представители так называемых "ЛДНР". В принципе из этих людей очень многих нет в санкционных списках. Только один человек – Львова-Белова. Всех остальных нет", – сообщил Шустер.

Он подчеркнул, что Путин лично и "очень тщательно" следит за программой перевоспитания похищенных украинских детей.

"Это часть большой программы геноцида украинского народа и Украины вообще. Публикация этой информации впечатлила. Скажу очень грубо... Приношу извинения... Вот сейчас только не хватает над этими детьми проводить медицинские эксперименты. Тогда вы уже будете объявлены нацистами точно", – сказал Шустер.

"У кого могут еще возникать какие-то сомнения, что Путин, его режим, сегодняшняя Россия – это абсолютно нацистское государство? Вот они – лагеря. Вот они – эксперименты над человеком, над ребенком... А мы не знаем. Не дай бог, но они могут дойти и до экспериментов медицинских. Мы не знаем, что там происходит: то ли дети психологически подвергаются насилию, то ли с ними еще что-то делают", – акцентировала Бацман.

"Новость об этом докладе и его изложение опубликовали буквально все средства массовой информации в Европе и Америке. Итальянские газеты, французские. Все абсолютно, потому что похищение детей и перевоспитание детей – это трогает каждого человека в Европе. Это понимает каждый: похитить ребенка, перевоспитывать его – это, конечно же, преступление перед человечеством и это большое военное, человеческое и всякое другое преступление", – сказал Шустер.

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