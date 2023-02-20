Шустер: Лукашенко уже используют, как туалетную бумагу

О встрече Лукашенко и Тасмагамбетова 13 февраля сообщило агентство "Белта". Лукашенко говорил, в частности, о войне России против Украины и намекал на участие в ней других членов ОДКБ, кроме РФ (это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). "Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидится, – ничего подобного, так не будет", – сказал Лукашенко.
Шустер предположил, что "кто-нибудь в Москве" Лукашенко просил: "Слушай, поговори вот с этим публично, чтобы это вышло на экран".
"Понимаете, ну уже его используют как, я не знаю, – как туалетную бумагу, честно говорю. Это некая личность (злая, да), натворившая много преступлений, но все равно как бы личность в истории", – объяснил он.
Шустер согласился с репликой Бацман, что Лукашенко "сам себя довел" до этого.
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).
В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.
16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".