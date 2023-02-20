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Шустер: Лукашенко уже используют, как туалетную бумагу

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Лукашенко является "личностью в истории", считает Шустер (на фото)
Лукашенко является "личностью в истории", считает Шустер (на фото)
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сюжет о встрече находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым продемонстрировал, что Лукашенко используют, как туалетную бумагу. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер.

О встрече Лукашенко и Тасмагамбетова 13 февраля сообщило агентство "Белта". Лукашенко говорил, в частности, о войне России против Украины и намекал на участие в ней других членов ОДКБ, кроме РФ (это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). "Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидится, – ничего подобного, так не будет", – сказал Лукашенко.

Шустер предположил, что "кто-нибудь в Москве" Лукашенко просил: "Слушай, поговори вот с этим публично, чтобы это вышло на экран".

"Понимаете, ну уже его используют как, я не знаю, – как туалетную бумагу, честно говорю. Это некая личность (злая, да), натворившая много преступлений, но все равно как бы личность в истории", – объяснил он.

Шустер согласился с репликой Бацман, что Лукашенко "сам себя довел" до этого.

ВИДЕО
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Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, Беларусь, Александр Лукашенко, война, война России против Украины, ОДКБ, телеведущий
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