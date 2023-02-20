Шустер: Лукашенко уже используют, как туалетную бумагу

О встрече Лукашенко и Тасмагамбетова 13 февраля сообщило агентство "Белта". Лукашенко говорил, в частности, о войне России против Украины и намекал на участие в ней других членов ОДКБ, кроме РФ (это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). "Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидится, – ничего подобного, так не будет", – сказал Лукашенко.

Шустер предположил, что "кто-нибудь в Москве" Лукашенко просил: "Слушай, поговори вот с этим публично, чтобы это вышло на экран".

"Понимаете, ну уже его используют как, я не знаю, – как туалетную бумагу, честно говорю. Это некая личность (злая, да), натворившая много преступлений, но все равно как бы личность в истории", – объяснил он.

Шустер согласился с репликой Бацман, что Лукашенко "сам себя довел" до этого.

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