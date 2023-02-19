Шустер: Россияне – средневековые люди. С ними надо воевать по-средневековому – глаз за глаз

"Если Россия мыслит как средневековая страна, если [президент РФ Владимир] Путин мыслит как средневековый император, царь, то и нам надо мыслить так, иначе мы их не победим. Мы с высоты наших моральных ценностей сейчас говорим о том, можно что-то в России разрушать или нельзя. А у этих средневековых варваров этих вопросов нет. Они посылают в Украину все, что у них есть. Снаряд который поставлен на производство где-нибудь в 1960-х? Неважно – бум... В жилой дом, в детсад... Ну попадет в какую-нибудь нефтебазу – хорошо, в электростанцию – еще лучше. А попадет в людей, ну и хрен с ним. Вот это средневековые люди", – отметил Шустер.
По его словам, воевать с россиянами надо аналогичными методами.
"Надо воевать с ними по-средневековому – глаз за глаз, хоть я не сторонник этой философской позиции. Можно ли бомбить базу, откуда летят ракеты на Украину? Мне кажется это наивно. С ними надо воевать с той же ментальностью, с которой воюют они. С одной лишь разницей: жалеть своих солдат, своих людей. Чего они, кстати, не делают. Потому что их это не волнует", – заявил Шустер.
Он считает, что Украина имеет полное право наносить ракетные удары по военным целям в России и Крыму.
"Крым – не территория РФ, но Крым по международным законам является территорией Украины, поэтому Украина имеет право. Стрелять по собственному населению и по собственной территории – это нехорошая вещь, но, когда ты оказываешься в той ситуации, что перед тобой средневековый варвар, ты не можешь вести себя как интеллектуал ХХІ века. Ты должен все же тоже превратиться во что-то средневековое и начинать мыслить так же, как они, отвечать им прямо так: глаз за глаз. И тогда они может что-нибудь поймут. Другого выхода нет. А то мы к ним относимся цивилизованно и постоянно задаем себе морально-этические вопросы, а они даже этих слов не знают. Я вообще считаю, что любая военная цель на территории Российской Федерации является абсолютно целесообразной для украинских Вооруженных сил", – сказал Шустер.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
16 февраля заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США считают "законными" целями российские военные объекты в оккупированном Крыму. "Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это", – сказала она.