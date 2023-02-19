Шустер: Россияне – средневековые люди. С ними надо воевать по-средневековому – глаз за глаз

Шустер: Когда перед тобой средневековый варвар, ты не можешь вести себя как интеллектуал ХХІ века Фото: Шустер online / Facebook

"Если Россия мыслит как средневековая страна, если [президент РФ Владимир] Путин мыслит как средневековый император, царь, то и нам надо мыслить так, иначе мы их не победим. Мы с высоты наших моральных ценностей сейчас говорим о том, можно что-то в России разрушать или нельзя. А у этих средневековых варваров этих вопросов нет. Они посылают в Украину все, что у них есть. Снаряд который поставлен на производство где-нибудь в 1960-х? Неважно – бум... В жилой дом, в детсад... Ну попадет в какую-нибудь нефтебазу – хорошо, в электростанцию – еще лучше. А попадет в людей, ну и хрен с ним. Вот это средневековые люди", – отметил Шустер.

По его словам, воевать с россиянами надо аналогичными методами.

"Надо воевать с ними по-средневековому – глаз за глаз, хоть я не сторонник этой философской позиции. Можно ли бомбить базу, откуда летят ракеты на Украину? Мне кажется это наивно. С ними надо воевать с той же ментальностью, с которой воюют они. С одной лишь разницей: жалеть своих солдат, своих людей. Чего они, кстати, не делают. Потому что их это не волнует", – заявил Шустер.

Он считает, что Украина имеет полное право наносить ракетные удары по военным целям в России и Крыму.

"Крым – не территория РФ, но Крым по международным законам является территорией Украины, поэтому Украина имеет право. Стрелять по собственному населению и по собственной территории – это нехорошая вещь, но, когда ты оказываешься в той ситуации, что перед тобой средневековый варвар, ты не можешь вести себя как интеллектуал ХХІ века. Ты должен все же тоже превратиться во что-то средневековое и начинать мыслить так же, как они, отвечать им прямо так: глаз за глаз. И тогда они может что-нибудь поймут. Другого выхода нет. А то мы к ним относимся цивилизованно и постоянно задаем себе морально-этические вопросы, а они даже этих слов не знают. Я вообще считаю, что любая военная цель на территории Российской Федерации является абсолютно целесообразной для украинских Вооруженных сил", – сказал Шустер.

ВИДЕО