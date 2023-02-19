Шустер о планах Путина на 24 февраля: Что он может сделать? Любой ценой взять Бахмут и переименовать в Путиноград?

"Можно иронически к этому подойти. Что он может сделать? Может приказать любой ценой взять Бахмут и переименовать его в Путиноград. Тогда это будет реально Сталинград... Он обязан об этом говорить, но даст ли он какие-то ответы... Какие ответы надо дать российской элите? Если мы даже возьмем эту бизнес-элиту, так называемых олигархов, какие ответы он им может дать? Они спрашивают: Владимир Владимирович Путин, скажите, а что для нас победа, а когда мы вообще планируем это закончить, а как у нас с этими санкциями, если мы закончим, есть шанс, что нас уберут из санкционного списка? По идее, если он был бы настоящий президент, он должен был бы ответить на эти вопросы для народа и для элит", – сказал Шустер.

Он считает, что Путину нечего сказать своему народу, поэтому он повторит то, что уже много говорил.

"У него ответов нет на сегодняшний день. Я не думаю, что они вдруг появятся 24 февраля. Он в этой речи не объявит же очередную волну мобилизации. Она невозможна, потому что они организовать нынешнюю мобилизацию не очень способны. Я думаю, это будет его классическая речь, что мы воюем против коллективного Запада, который хочет уничтожить нашу цивилизацию и так далее. Наборы этих тезисов вы знаете: ЛГБТшный Запад хочет навязать нам чужие ценности, если мы их не принимаем, они готовы нас уничтожить. Примерно вот риторика Путина. Я думаю, что это повторит, но это уже никого не впечатляет – все это уже слышали не один раз. А что-нибудь нового я не вижу. Провозгласить военизацию экономики? Думаю, это достаточно опасный шаг для него сейчас. У Путина нет аргументов. Мне самому любопытно, а что он скажет?" – отметил Шустер.

По его словам, в РФ "так перекормили пропагандистскими лозунгами" население, что людям надоело уже это слушать.

"Повторяется постоянно, Запад этот коллективный будет на нас нападать, НАТО, Соединенные Штаты хотят нас уничтожить. Они нападут на нас обязательно, они готовятся к этому... А когда открываются двери складов, вот сейчас, когда идет реальная война, и мы видим, что у Запада ни фига нет, мы задаемся вопросом: а к какой же войне они готовились? Путин, ответь, к какой войне они готовились, когда у них нет даже достаточно снарядов дать Украине? Путин ведет себя, будто он реально настоящий агент западного империализма. Потому что он делает все, чтобы России не стало и чтобы Запад и Америка стали гегемонами. Вот если бы он так и сказал в своем послании Федеральному собранию: "Я хочу, чтобы Россия жила так, как при Иване Грозном", тогда хорошо", – сказал Шустер.

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