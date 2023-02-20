Шустер: Россияне живут, как первобытные люди, они даже эту разницу не чувствуют, потому что не видели, как могут жить люди, которые работают в тех же профессиях на Западе

"Даже если их отвезти в такие места, как восточный Берлин, Прага, Братислава, и им это показать – это бы открывало глаза. Я думаю, что это было бы очень эффективно. [...] Они вообще этого не чувствуют, не знают. Я думаю, 90% населения России вне Москвы и Санкт-Петербурга, отчасти Екатеринбурга и Новосибирска, вообще никогда не были в Европе или Соединенных Штатах, они вообще не были нигде", – сказал он.

По словам телеведущего, таким россиянам кажется, что жизнь, которой они живут, – это стандарт, что "так должно быть".

"А так не должно быть. Они даже у своего правительства не умеют требовать, [...] они живут, как люди первобытные, почти пещерные, они даже эту разницу не чувствуют, потому что они не видели, как могут жить люди, которые более-менее работают в тех же профессиях, что и они", – объяснил Шустер.

Он считает, что россияне видят только свой телевизор, из которого "несется мракобесие".

Шустер подчеркнул, что не оправдывает россиян, и отметил, что если бы россияне "открыли глаза хоть немножко", может быть, они не допустили бы войны России против Украины.

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