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Шустер: В США вышел доклад о похищении Россией украинских детей. Установлено 6 тыс. детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет в лагерях от Крыма до Магадана

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Шустер: Перевоспитанием украинских детей старшего возраста в РФ занимаются ветераны войн
Шустер: Перевоспитанием украинских детей старшего возраста в РФ занимаются ветераны войн
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

В России пытаются украинских детей превратить в русских патриотов, сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Реально поразило то, что официально установлено, что в России есть государственная программа похищения и перевоспитания украинских детей. И президент Украины Владимир Зеленский еще летом говорил, что Россия вывезла 200 тыс. детей, и всякие гуманитарные организации тоже об этом говорили. Но на этой неделе вышла абсолютно официальная публикация Йельского университета, весь доклад – 34 страницы: "Систематическая программа России по вывозу, перевоспитанию и усыновлению детей Украины". Государственный департамент Соединенных Штатов заказал исследование именно этой истории с детьми. В общем доказано точно: там уже 6 тыс. детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет размещены как минимум в 43 лагерях от Крыма (самый близкий) до Магадана (самый дальний). Представляете, украинские дети – и Магадан?" – рассказал Шустер.

По его словам, исследователи понимают, что таких лагерей на территории РФ существенно больше и соответственно намного больше детей вывезено. И исследование будет продолжаться. Но пока собраны все данные именно по 6 тыс. детей. В этих лагерях проводится "перевоспитание" детей, и тех, кто постарше, отправляют еще и на военную подготовку.

"От российского пропагандистского воспитания, русской культуры, интерпретации истории нынешнего кремлевского руководства... Все это преподается. Плюс с возрастом появляется уже и военная подготовка. И инструкторы у них – это ветераны российские всяких там войн – это значит Афганистан, Чечня, это значит вагнеровцы со всей своей историей в Сирии, в Африке. Вот эти люди преподают детям, как надо воевать за Россию. Они пытаются превратить украинских детей в патриотов России", – отметил Шустер.

По его словам, такое отношение к украинским детям – это часть политики геноцида украинцев, которую проводит Россия.

"Как сказал представитель Госдепартамента США на этой неделе, похищение детей – это попытка лишить страну будущего. С одной стороны россияне бомбят всю инфраструктуру – и энергетическую, и транспортную, а с другой стороны, они похищают детей, пытаются перевоспитывать их, то есть лишают Украину будущего. Вот это и есть российская стратегия, часть этого геноцида", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Савик Шустер, Кремль, Магадан, геноцид, Алеся Бацман, Ирина Верещук, дети, интервью, доклад, лагеря, россияне
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