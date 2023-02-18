Шустер: В США вышел доклад о похищении Россией украинских детей. Установлено 6 тыс. детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет в лагерях от Крыма до Магадана

"Реально поразило то, что официально установлено, что в России есть государственная программа похищения и перевоспитания украинских детей. И президент Украины Владимир Зеленский еще летом говорил, что Россия вывезла 200 тыс. детей, и всякие гуманитарные организации тоже об этом говорили. Но на этой неделе вышла абсолютно официальная публикация Йельского университета, весь доклад – 34 страницы: "Систематическая программа России по вывозу, перевоспитанию и усыновлению детей Украины". Государственный департамент Соединенных Штатов заказал исследование именно этой истории с детьми. В общем доказано точно: там уже 6 тыс. детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет размещены как минимум в 43 лагерях от Крыма (самый близкий) до Магадана (самый дальний). Представляете, украинские дети – и Магадан?" – рассказал Шустер.

По его словам, исследователи понимают, что таких лагерей на территории РФ существенно больше и соответственно намного больше детей вывезено. И исследование будет продолжаться. Но пока собраны все данные именно по 6 тыс. детей. В этих лагерях проводится "перевоспитание" детей, и тех, кто постарше, отправляют еще и на военную подготовку.

"От российского пропагандистского воспитания, русской культуры, интерпретации истории нынешнего кремлевского руководства... Все это преподается. Плюс с возрастом появляется уже и военная подготовка. И инструкторы у них – это ветераны российские всяких там войн – это значит Афганистан, Чечня, это значит вагнеровцы со всей своей историей в Сирии, в Африке. Вот эти люди преподают детям, как надо воевать за Россию. Они пытаются превратить украинских детей в патриотов России", – отметил Шустер.

По его словам, такое отношение к украинским детям – это часть политики геноцида украинцев, которую проводит Россия.

"Как сказал представитель Госдепартамента США на этой неделе, похищение детей – это попытка лишить страну будущего. С одной стороны россияне бомбят всю инфраструктуру – и энергетическую, и транспортную, а с другой стороны, они похищают детей, пытаются перевоспитывать их, то есть лишают Украину будущего. Вот это и есть российская стратегия, часть этого геноцида", – сказал Шустер.

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