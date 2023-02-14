ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер рассказал, как его вербовала итальянская разведка

 
|
В Италию Шустер переехал в 1970-е годы
В Италию Шустер переехал в 1970-е годы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер сообщил, что в конце 1980-х годов – начале 1990-х его пытался вербовать представитель итальянской спецслужбы.

"Была очень неуклюжая и даже очень смешная попытка я бы даже сказал не вербовки, но "приглашения к сотрудничеству" итальянских спецслужб. [...] Я начал ездить по всяким странам ислама, где были войны, – Афганистан, Чад, бывшая Югославия (исламская часть), Ливан, и человек просто звонит и говорит спокойно: "Я из такой организации и я бы хотел с вами встретиться", – сказал Шустер.

Телеведущий отметил, что согласился тогда на встречу, и собеседником оказался "моложавый среднего роста незаметный человек".

"Вы бы его в толпе никогда не заметили. Он говорит: "Вот во Флоренции сейчас, насколько нам известно, появляются исламские военизированные ячейки, и нам надо, чтобы кто-то внедрился в них. Вы, как человек, который, в общем-то, ездилипо этим всем странам, может быть... Подумайте". Я думал очень недолго, я вам скажу. Я не внедрился, я сказал "нет", – объяснил Шустер.

По его словам, у него "нет этого порыва что-то такое секретное делать".

Шустер подчеркнул, что с этим человеком он остался "хорошим знакомым" и впоследствии он помогал работавшему тогда журналистом Шустеру готовить материал об убийствах во Флоренции.

Контекст:

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: ислам, Савик Шустер, Италия, разведка, журналисты, спецслужбы, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Галина ГРИШИНА
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Галина ГРИШИНА
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Галина ГРИШИНА
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
"С вас $100!" Сын Пугачевой и Галкина проделал цирковой трюк
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Галина ГРИШИНА
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (287052)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (81922)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (55532)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (53853)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (48862)
6
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (40625)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (34063)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (24644)
 
 
 
 