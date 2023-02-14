Шустер рассказал, как его вербовала итальянская разведка

"Была очень неуклюжая и даже очень смешная попытка я бы даже сказал не вербовки, но "приглашения к сотрудничеству" итальянских спецслужб. [...] Я начал ездить по всяким странам ислама, где были войны, – Афганистан, Чад, бывшая Югославия (исламская часть), Ливан, и человек просто звонит и говорит спокойно: "Я из такой организации и я бы хотел с вами встретиться", – сказал Шустер.
Телеведущий отметил, что согласился тогда на встречу, и собеседником оказался "моложавый среднего роста незаметный человек".
"Вы бы его в толпе никогда не заметили. Он говорит: "Вот во Флоренции сейчас, насколько нам известно, появляются исламские военизированные ячейки, и нам надо, чтобы кто-то внедрился в них. Вы, как человек, который, в общем-то, ездилипо этим всем странам, может быть... Подумайте". Я думал очень недолго, я вам скажу. Я не внедрился, я сказал "нет", – объяснил Шустер.
По его словам, у него "нет этого порыва что-то такое секретное делать".
Шустер подчеркнул, что с этим человеком он остался "хорошим знакомым" и впоследствии он помогал работавшему тогда журналистом Шустеру готовить материал об убийствах во Флоренции.
Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.
С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".