Шустер рассказал, как его вербовала итальянская разведка

"Была очень неуклюжая и даже очень смешная попытка я бы даже сказал не вербовки, но "приглашения к сотрудничеству" итальянских спецслужб. [...] Я начал ездить по всяким странам ислама, где были войны, – Афганистан, Чад, бывшая Югославия (исламская часть), Ливан, и человек просто звонит и говорит спокойно: "Я из такой организации и я бы хотел с вами встретиться", – сказал Шустер.

Телеведущий отметил, что согласился тогда на встречу, и собеседником оказался "моложавый среднего роста незаметный человек".

"Вы бы его в толпе никогда не заметили. Он говорит: "Вот во Флоренции сейчас, насколько нам известно, появляются исламские военизированные ячейки, и нам надо, чтобы кто-то внедрился в них. Вы, как человек, который, в общем-то, ездилипо этим всем странам, может быть... Подумайте". Я думал очень недолго, я вам скажу. Я не внедрился, я сказал "нет", – объяснил Шустер.

По его словам, у него "нет этого порыва что-то такое секретное делать".

Шустер подчеркнул, что с этим человеком он остался "хорошим знакомым" и впоследствии он помогал работавшему тогда журналистом Шустеру готовить материал об убийствах во Флоренции.