Эрдоган может выборы проиграть – Шустер о последствиях землятресения в Турции

"Со стороны более европейских политических сил есть шанс, и, конечно, они могут выступить на выборах очень неплохо. Проблема Эрдогана – не только политическая, она очень сложная экономически, когда инфляция – за 50%. Я чувствую (и, читая очень многих обозревателей на тему Турции), что, в принципе, у него очень некомпетентная финансовая команда, а это очень важно", – сказал он.

Шустер отметил, что "есть шансы, что Эрдоган может эти выборы проиграть".

Телеведущий обратил внимание, в частности, на длительный незавершенный процесс евроинтеграции Турции, сторонником которой Эрдоган не является.

"Есть чувство обиды [среди турок], и на этом чувстве Эрдоган играет. Что "мы должны сами себя утвердить, потому что иначе никто нам не поможет". А что касается последствий на выборах... Да, я считаю, что Эрдоган может очень много политически потерять", – объяснил Шустер.

Следующие выборы президента Турции должны пройти 18 июня 2023 года. Выборы 2018 года Эрдоган выиграл с показателем 52,59%.