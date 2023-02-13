Число жертв землетрясения в Турции превысило 31,6 тыс. человек

Общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции превысило 36 тыс. Фото: ЕРА

"В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 31 643 гражданина. 158 165 пострадавших от стихийных бедствий были эвакуированы из региона", – говорится в сообщении.

К поисково-спасательным работам привлечено 238,5 тыс. человек, десятки самолетов и вертолетов, сотни автомобилей и другой техники.

Также в зоне бедствия организовано горячее питание, работает группа психологической поддержки при стихийных бедствиях.

В Сирии, которая пострадала от землетрясения одновременно с Турцией, погибли 4500 человек, сообщает Al Jazeera.

Таким образом, общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции превысило 36 тыс.