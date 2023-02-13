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Число жертв землетрясения в Турции превысило 31,6 тыс. человек

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Общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции превысило 36 тыс.
Общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции превысило 36 тыс.
Фото: ЕРА

Жертвами двух мощных землетрясений в Турции 6 февраля по состоянию на 10.55 (9.55 по киевскому времени) 13 февраля стали уже по меньшей мере 31 643 человека. Об этом информирует Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

"В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 31 643 гражданина. 158 165 пострадавших от стихийных бедствий были эвакуированы из региона", – говорится в сообщении.

К поисково-спасательным работам привлечено 238,5 тыс. человек, десятки самолетов и вертолетов, сотни автомобилей и другой техники.

Также в зоне бедствия организовано горячее питание, работает группа психологической поддержки при стихийных бедствиях.

В Сирии, которая пострадала от землетрясения одновременно с Турцией, погибли 4500 человек, сообщает Al Jazeera.

Таким образом, общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции превысило 36 тыс.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным AFAD, зафиксировано 2724 афтершока.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, землетрясение, Сирия, эвакуация, жертвы, пострадавшие, питание
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