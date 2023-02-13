Число жертв землетрясения в Турции превысило 31,6 тыс. человек

"В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 31 643 гражданина. 158 165 пострадавших от стихийных бедствий были эвакуированы из региона", – говорится в сообщении.
К поисково-спасательным работам привлечено 238,5 тыс. человек, десятки самолетов и вертолетов, сотни автомобилей и другой техники.
Также в зоне бедствия организовано горячее питание, работает группа психологической поддержки при стихийных бедствиях.
В Сирии, которая пострадала от землетрясения одновременно с Турцией, погибли 4500 человек, сообщает Al Jazeera.
Таким образом, общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции превысило 36 тыс.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным AFAD, зафиксировано 2724 афтершока.