Экономический ущерб Турции от землетрясений – $84 млрд – бизнес-группа

Ущерб жилищному фонду оценили примерно в $70,8 млрд, а национальному доходу – в $10,4 млрд. Ущерб, нанесенный инфраструктуре страны, включая дороги, электросети, больницы и школы, может привести к дефициту бюджета на уровне 5,4% ВВП и более, говорится в материале.

Потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в $2,9 млрд.

Расчеты были основаны на последствиях землетрясений 1999 года недалеко от Стамбула, в результате которых погибло около 18 тыс. человек.