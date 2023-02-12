Экономический ущерб Турции от землетрясений – $84 млрд – бизнес-группа

Ущерб жилищному фонду оценили примерно в $70,8 млрд, а национальному доходу – в $10,4 млрд. Ущерб, нанесенный инфраструктуре страны, включая дороги, электросети, больницы и школы, может привести к дефициту бюджета на уровне 5,4% ВВП и более, говорится в материале.
Потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в $2,9 млрд.
Расчеты были основаны на последствиях землетрясений 1999 года недалеко от Стамбула, в результате которых погибло около 18 тыс. человек.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По состоянию на 12 февраля официальное количество жертв составляет 28 тыс. человек. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что эта цифра может вырасти вдвое.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок.