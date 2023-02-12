Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 50 тыс. человек – ООН

По состоянию на 12 февраля официальное количество жертв составляет 28 тыс. человек.
Гриффитс заявил, что сейчас "очень трудно" оценить масштабы жертв, потому что нужно еще разобрать много завалов.
"Я уверен, что [число] удвоится или даже больше... Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом... На самом деле мы еще не начали подсчитывать количество погибших", – сказал он.
Представитель ООН добавил, что надежда находить кого-то под завалами живым "угасает". Он отметил, самый лучший период для спасения – 72 часа. В то же время еще есть случаи, когда людей достают живыми из-под завалов спустя неделю после землетрясения.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок.