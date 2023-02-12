Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 50 тыс. человек – ООН

Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии уже достигло 28 тыс. человек Фото: EPA

По состоянию на 12 февраля официальное количество жертв составляет 28 тыс. человек.

Гриффитс заявил, что сейчас "очень трудно" оценить масштабы жертв, потому что нужно еще разобрать много завалов.

"Я уверен, что [число] удвоится или даже больше... Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом... На самом деле мы еще не начали подсчитывать количество погибших", – сказал он.

Представитель ООН добавил, что надежда находить кого-то под завалами живым "угасает". Он отметил, самый лучший период для спасения – 72 часа. В то же время еще есть случаи, когда людей достают живыми из-под завалов спустя неделю после землетрясения.