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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Я не знаю, какой народ Европы смог бы вот так противостоять России, как Украина. Италия и Франция не смогли бы

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Шустер: Это почти библейских масштабов история
Шустер: Это почти библейских масштабов история
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина доказала Европе, что просто так не отдаст свою свободу. Об этом заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Украина, с моей точки зрения, доказала, что реально в Украине живет народ, который хочет жить как он считает нужным, этот народ хочет быть свободным. И Европе, всем европейцам и не только европейцам, было доказано, что Украина – это народ, это общество, это люди, которые не отдадут свою свободу просто так. Вот это важно", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что Украина сейчас творит уникальную, масштабную историю.

"Я не знаю, какой народ в Европе, если мы уже будем так болтать, смог бы сегодня вот так противостоять России, как противостоит Украина. Вот я не знаю, какой народ. Скажем, Италия не смогла бы противостоять никоим образом. Я думаю, даже Франция не смогла бы. Я думаю, что никто практически... Может, британцы. Но континентальные европейцы прекрасно понимают, что делает Украина, что делают украинцы и как они это делают. И сколько есть храбрости и вообще этого духа. Потому что люди защищают свою землю, свою свободу. Такое достижение не каждому народу дано, это почти библейских масштабов история сегодняшняя украинская", – сказал телеведущий.

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Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Савик Шустер, независимость, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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