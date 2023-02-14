Шустер: Я не знаю, какой народ Европы смог бы вот так противостоять России, как Украина. Италия и Франция не смогли бы

"Украина, с моей точки зрения, доказала, что реально в Украине живет народ, который хочет жить как он считает нужным, этот народ хочет быть свободным. И Европе, всем европейцам и не только европейцам, было доказано, что Украина – это народ, это общество, это люди, которые не отдадут свою свободу просто так. Вот это важно", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что Украина сейчас творит уникальную, масштабную историю.

"Я не знаю, какой народ в Европе, если мы уже будем так болтать, смог бы сегодня вот так противостоять России, как противостоит Украина. Вот я не знаю, какой народ. Скажем, Италия не смогла бы противостоять никоим образом. Я думаю, даже Франция не смогла бы. Я думаю, что никто практически... Может, британцы. Но континентальные европейцы прекрасно понимают, что делает Украина, что делают украинцы и как они это делают. И сколько есть храбрости и вообще этого духа. Потому что люди защищают свою землю, свою свободу. Такое достижение не каждому народу дано, это почти библейских масштабов история сегодняшняя украинская", – сказал телеведущий.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube