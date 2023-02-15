Люди с тягой к насилию – Шустер о пилоте РФ, сбросившем ракету на Украину со словами "С добрым утром, Зеленский"

"Трудно, конечно, ответить на такой вопрос, потому что это индивидуум, и у каждого человека есть своя мотивация, и эта сила движущая. Ну конечно, этот пилот – человек, который подвержен полностью абсолютно пропаганде, что он верит каждому слову, которое произносится на федеральных каналах – и на местных тоже, там все равно контроль в одной руке", – сказал он.

Шустер отметил, что есть люди, которые верят в то, что они делают, и думают, что этим они прокладывают будущее своей стране, своей семье или себе лично.

"Понимаете, люди могут быть разные, люди могут быть и со всякого рода отклонениями, и вообще с тягой к насилию. Это реально подлежит глубочайшему анализу историческому и психологическому", – сказал он.

Телеведущий рассказал, что видел подобную ненависть одного народа к другому во многих войнах, в частности, в Чечне или Югославии.

"Она – как утренняя роса, вы можете ее потрогать руками, вот такое ощущение", – поделился Шустер.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube