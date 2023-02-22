Шустер: США абсолютно изменили риторику. Они поняли: это настоящая европейская война, которая изменит всю систему безопасности в мире

"Я рад, что американцы говорят уже открытым языком: война есть война, можно выиграть и будет сложно, это значит, надо помогать, быть рядом. Сейчас США абсолютно изменили риторику. Они все поняли: это и есть абсолютно настоящая большая европейская война, которая изменит всю систему безопасности в мире", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что нынешняя Россия представляет угрозу для всего мирового порядка и в мире это поняли.

"Россию держать в Совете Безопасности ООН просто нельзя. Она – ядерная держава. Ну как ядерная держава в Совете Безопасности ООН имеет право кому-то угрожать ядерным оружием? Это же безответственно. И держать безответственного члена Совета Безопасности ООН – это реальная угроза для всего мира. Все это понимают сейчас. И американцы первые говорят об этом уже достаточно громко и открыто: что это война, что эту войну надо выиграть, потому что иначе мы проиграем Европу. Все, точка. Если мы должны эту войну выиграть, чтобы сохранить Европу в том виде, в котором она есть, то есть свободной, то тогда нам надо понимать, что это война судьбоносная", – сказал Шустер.

Он сказал, что международные организации, такие как НАТО, долго принимают решения, но если они уже определились, то будут поддерживать Украину обязательно.

"Последний "Рамштайн" нам говорит, что дело сдвинулось. Это уже необратимо и уже измениться не может. НАТО будет всегда с Украиной, за Украину. И знаете, если за тобой такая сила, то, конечно, Украина должна себя чувствовать более уверенно", – подчеркнул Шустер.

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