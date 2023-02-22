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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: США абсолютно изменили риторику. Они поняли: это настоящая европейская война, которая изменит всю систему безопасности в мире

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Шустер: Рад, что американцы говорят уже абсолютно открытым языком
Шустер: Рад, что американцы говорят уже абсолютно открытым языком
Фото: Шустер online / Facebook

Россия – это угроза для всего мира, поэтому ее нельзя держать в Совете Безопасности ООН, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Я рад, что американцы говорят уже открытым языком: война есть война, можно выиграть и будет сложно, это значит, надо помогать, быть рядом. Сейчас США абсолютно изменили риторику. Они все поняли: это и есть абсолютно настоящая большая европейская война, которая изменит всю систему безопасности в мире", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что нынешняя Россия представляет угрозу для всего мирового порядка и в мире это поняли.

"Россию держать в Совете Безопасности ООН просто нельзя. Она – ядерная держава. Ну как ядерная держава в Совете Безопасности ООН имеет право кому-то угрожать ядерным оружием? Это же безответственно. И держать безответственного члена Совета Безопасности ООН – это реальная угроза для всего мира. Все это понимают сейчас. И американцы первые говорят об этом уже достаточно громко и открыто: что это война, что эту войну надо выиграть, потому что иначе мы проиграем Европу. Все, точка. Если мы должны эту войну выиграть, чтобы сохранить Европу в том виде, в котором она есть, то есть свободной, то тогда нам надо понимать, что это война судьбоносная", – сказал Шустер.

Он сказал, что международные организации, такие как НАТО, долго принимают решения, но если они уже определились, то будут поддерживать Украину обязательно.

"Последний "Рамштайн" нам говорит, что дело сдвинулось. Это уже необратимо и уже измениться не может. НАТО будет всегда с Украиной, за Украину. И знаете, если за тобой такая сила, то, конечно, Украина должна себя чувствовать более уверенно", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ, который предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

22 февраля президент США Джо Байден заявил, что такой шаг со стороны Путина является "большой ошибкой".

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным".

Генсек НАТО Йенс Столетнберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Савик Шустер, НАТО, ООН, война, Алеся Бацман, Европа, война России против Украины, безопасность
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