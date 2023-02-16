ГОРДОН
 
 
МИР

В Бундестаге призывают лишить РФ места в Совбезе ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН
Фото: depositphotos.com

Россия использует членство в Совете Безопасности ООН, чтобы прикрывать собственные военные преступления. Ее необходимо лишить членства, а саму ООН – модернизировать. Об этом 16 февраля в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС, член комитета по иностранным отношениям Родерих Кизеветтер.

Он напомнил, что согласно международному праву Россия состоит в ООН и Совбезе ООН как правопреемник Советского Союза.

"Такой подход основан на вере в то, что сдерживания отдельных государств и международного сосуществования государств лучше всего достичь, когда особенно трудные государства становятся частью этого международного порядка, основанного на правилах. На мой взгляд, в случае с Россией в этом и состоит проблема, потому что РФ подрывает именно этот основанный на правилах международный порядок, который она должна охранять", – считает Кизеветтер.

По его мнению, Россия злоупотребляет правилами и структурами ООН в собственных целях, злоупотребляет правом вето в Совете Безопасности для прикрытия военных преступлений и подрыва международного правопорядка.

"На мой взгляд, ООН должна отреагировать на эту ситуацию не только приостановкой членства РФ в Совете по правам человека; скорее, под сомнение следует поставить постоянное место в Совете Безопасности ООН. В целом ООН необходимо модернизировать, а ее структуры сделать более эффективными и защищенными от таких злоупотреблений", – отметил парламентарий.

Кизеветтер уверен в необходимости усилить давление на Россию, пытаясь лишить ее места постоянного члена Совета Безопасности, хоть и  сомневается в успешности этой идеи.

"В этом отношении я могу поддержать лишение России места в Совбезе. Я просто боюсь, что это не будет успешным", – сказал он,

Контекст:

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ООН, война, Совет Безопасности ООН, Бундестаг, война России против Украины, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
Галина ГРИШИНА
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
Галина ГРИШИНА
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
Галина ГРИШИНА
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (77900)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (58711)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (44387)
4
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (37346)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (26118)
6
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21514)
7
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14499)
8
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (12002)
 
 
 
 