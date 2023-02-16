В Бундестаге призывают лишить РФ места в Совбезе ООН

Он напомнил, что согласно международному праву Россия состоит в ООН и Совбезе ООН как правопреемник Советского Союза.

"Такой подход основан на вере в то, что сдерживания отдельных государств и международного сосуществования государств лучше всего достичь, когда особенно трудные государства становятся частью этого международного порядка, основанного на правилах. На мой взгляд, в случае с Россией в этом и состоит проблема, потому что РФ подрывает именно этот основанный на правилах международный порядок, который она должна охранять", – считает Кизеветтер.

По его мнению, Россия злоупотребляет правилами и структурами ООН в собственных целях, злоупотребляет правом вето в Совете Безопасности для прикрытия военных преступлений и подрыва международного правопорядка.

"На мой взгляд, ООН должна отреагировать на эту ситуацию не только приостановкой членства РФ в Совете по правам человека; скорее, под сомнение следует поставить постоянное место в Совете Безопасности ООН. В целом ООН необходимо модернизировать, а ее структуры сделать более эффективными и защищенными от таких злоупотреблений", – отметил парламентарий.

Кизеветтер уверен в необходимости усилить давление на Россию, пытаясь лишить ее места постоянного члена Совета Безопасности, хоть и сомневается в успешности этой идеи.

"В этом отношении я могу поддержать лишение России места в Совбезе. Я просто боюсь, что это не будет успешным", – сказал он,