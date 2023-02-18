Макрон поддержал идею реформы Совбеза ООН

Макрон: Нам придется уточнять глобальный порядок и его инклюзивность Фото: EPA

"Нам придется уточнять глобальный порядок и его инклюзивность. Частью этого, по определению, является [реформа] Совета Безопасности ООН. Будем очень четкими в этом: один из постоянных членов просто решил убить те правила, которые он должен отстаивать. Поэтому мы должны реформировать [Совбез ООН] и переформировать его", – сказал Макрон.

По его словам, эта реформа должна стать частью глобальных изменений, которые произойдут в мире по результатам российской агрессии против Украины.