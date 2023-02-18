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Макрон поддержал идею реформы Совбеза ООН

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Макрон: Нам придется уточнять глобальный порядок и его инклюзивность
Макрон: Нам придется уточнять глобальный порядок и его инклюзивность
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею реформирования Совета Безопасности ООН, один из постоянных членов которого – РФ – начал войну. Об этом он заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Укринформ".

"Нам придется уточнять глобальный порядок и его инклюзивность. Частью этого, по определению, является [реформа] Совета Безопасности ООН. Будем очень четкими в этом: один из постоянных членов просто решил убить те правила, которые он должен отстаивать. Поэтому мы должны реформировать [Совбез ООН] и переформировать его", – сказал Макрон.

По его словам, эта реформа должна стать частью глобальных изменений, которые произойдут в мире по результатам российской агрессии против Украины.

Контекст:

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Франция, ООН, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон
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