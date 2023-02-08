Великобритания в ООН: Россия не собирается останавливаться и, скорее всего, готовится к дальнейшему наступлению в Украине

Вудворд: Если бы Россия действительно хотела мира, она бы немедленно прекратила свое незаконное вторжение Фото: gov.uk

"Россия созвала эту встречу не для того, чтобы обсудить перспективы мира. Она созвала это собрание, чтобы снова попытаться снять с себя ответственность за свою войну... Истинные цели России были раскрыты, когда она попыталась незаконно аннексировать новые украинские территории. Члены ООН решительно отвергли это и неоднократно требовали от России прекратить вторжение и уйти. Но Россия продолжила", – отметила Вудворд.

Она подчеркнула, России во вторжении помогает Беларусь и оружие, полученное из Ирана и КНДР в нарушение санкций ООН.

"Вооружившись таким образом, Россия не собирается останавливаться и, по-видимому, готовится к дальнейшему наступлению. Россия – вот почему нет мира в Украине", – сказал британский постпред при ООН.

Она отметила, что Украина пользуется уставным правом ООН на самооборону и Великобритания гордится своей помощью украинскому народу в защите страны.

"Если бы Россия действительно хотела мира, она бы не созывала фиктивные заседания Совета Безопасности. Она бы немедленно прекратила свое незаконное вторжение, ушли с территории Украины и добросовестно вернулась за стол переговоров, от которого отказались в феврале прошлого года", – подытожила Вудворд.